Emslands Frauen wollen den Auswärts-Dreier

Drei Spiele mit emsländischer Beteiligung stehen am Sonntag in der Frauen-Landesliga an: Der Tabellenführer will beim Schlusslicht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen, Concordia Emsbüren reist mit einer starken Serie nach Osnabrück und die FSG Union Meppen/Schwefingen hofft in Lohne auf die Wende nach schwierigen Wochen. Spannung ist garantiert.

Für die FSG Union Meppen/Schwefingen steht am Sonntag die nächste Auswärtsaufgabe an. Um 13 Uhr gastiert die Mannschaft bei BW Lohne und will nach zuletzt schwierigen Wochen wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Die Gastgeberinnen befinden sich aktuell in guter Form und gehen mit Rückenwind in die Partie. Die FSG hingegen wartet seit inzwischen sechs Spielen auf einen Sieg. Während das Team in der Hinrunde noch auf einem starken vierten Tabellenplatz stand, belegt die Mannschaft inzwischen Rang neun. In der aktuellen FuPa-Formtabelle ist die FSG derzeit sogar Schlusslicht. Trotzdem blickt die Mannschaft optimistisch auf die Begegnung in Lohne. Unter der Woche wurde intensiv daran gearbeitet, die zuletzt gezeigten Leistungen endlich wieder mit Punkten und Toren zu belohnen. Nach rund 80 Kilometern Anreise wollen die Emsländerinnen am Sonntag alles investieren, um den Negativlauf zu beenden und wieder einen Dreier einzufahren.

Tabellenführer gegen Schlusslicht, knapp 190 Kilometer Auswärtsfahrt und nur noch vier Spiele bis zum Saisonende: Für die Damen steht am Sonntag eine richtungsweisende Partie beim SV Hage an. Nach dem Pokalspiel unter der Woche richtet sich der Fokus nun wieder voll auf den Ligaalltag. Anstoß ist um 13:30 Uhr, die Mannschaft startet bereits um 09:30 Uhr mit dem Bus in Richtung Auswärtsspiel. Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: Der Spitzenreiter trifft auf das Tabellenschlusslicht. Gleichzeitig bietet die Begegnung die Chance, einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen. Zudem wollen die Damen ihre starke Saisonbilanz weiter ausbauen und den Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren. Mit Rückenwind aus den vergangenen Wochen und der Aussicht auf eine mögliche Vorentscheidung im Titelrennen dürfte die Motivation vor dem viertletzten Saisonspiel entsprechend groß sein. Unterstützung von außen ist dabei ausdrücklich willkommen.