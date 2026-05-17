Emslands Frauen wollen den Auswärts-Dreier

Drei Spiele mit emsländischer Beteiligung stehen am Sonntag in der Frauen-Landesliga an: Der Tabellenführer will beim Schlusslicht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen, Concordia Emsbüren reist mit einer starken Serie nach Osnabrück und die FSG Union Meppen/Schwefingen hofft in Lohne auf die Wende nach schwierigen Wochen. Spannung ist garantiert.
Für die FSG Union Meppen/Schwefingen steht am Sonntag die nächste Auswärtsaufgabe an. Um 13 Uhr gastiert die Mannschaft bei BW Lohne und will nach zuletzt schwierigen Wochen wieder ein Erfolgserlebnis feiern.
Die Gastgeberinnen befinden sich aktuell in guter Form und gehen mit Rückenwind in die Partie. Die FSG hingegen wartet seit inzwischen sechs Spielen auf einen Sieg. Während das Team in der Hinrunde noch auf einem starken vierten Tabellenplatz stand, belegt die Mannschaft inzwischen Rang neun. In der aktuellen FuPa-Formtabelle ist die FSG derzeit sogar Schlusslicht.
Trotzdem blickt die Mannschaft optimistisch auf die Begegnung in Lohne. Unter der Woche wurde intensiv daran gearbeitet, die zuletzt gezeigten Leistungen endlich wieder mit Punkten und Toren zu belohnen. Nach rund 80 Kilometern Anreise wollen die Emsländerinnen am Sonntag alles investieren, um den Negativlauf zu beenden und wieder einen Dreier einzufahren.
Tabellenführer gegen Schlusslicht, knapp 190 Kilometer Auswärtsfahrt und nur noch vier Spiele bis zum Saisonende: Für die Damen steht am Sonntag eine richtungsweisende Partie beim SV Hage an. Nach dem Pokalspiel unter der Woche richtet sich der Fokus nun wieder voll auf den Ligaalltag. Anstoß ist um 13:30 Uhr, die Mannschaft startet bereits um 09:30 Uhr mit dem Bus in Richtung Auswärtsspiel.
Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: Der Spitzenreiter trifft auf das Tabellenschlusslicht. Gleichzeitig bietet die Begegnung die Chance, einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen. Zudem wollen die Damen ihre starke Saisonbilanz weiter ausbauen und den Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren.
Mit Rückenwind aus den vergangenen Wochen und der Aussicht auf eine mögliche Vorentscheidung im Titelrennen dürfte die Motivation vor dem viertletzten Saisonspiel entsprechend groß sein. Unterstützung von außen ist dabei ausdrücklich willkommen.
Nach der Pokalhalbfinal-Niederlage gegen den SC Spelle-Venhaus wartet auf die Frauen von Concordia Emsbüren direkt die nächste Aufgabe im Ligaalltag. Am Sonntag gastiert die Mannschaft des Trainerteams Marcel Gebhardt, Mario Tiebel und Heiner Feldmann beim Osnabrücker SC. Anstoß ist um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Hiärm-Grupe-Straße in Osnabrück.
Die Ausgangslage scheint auf den ersten Blick klar: Der Tabellenzweite reist zum bereits feststehenden Absteiger in die Bezirksliga. Dennoch dürfte die Partie keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Schon das Duell in der vergangenen Saison zeigte, wie unangenehm der OSC sein kann. Damals gelang es den Concordinnen erst in den Schlussminuten, den Sieg endgültig abzusichern.
Für die Emsländerinnen geht es darum, ihre starke Serie weiter auszubauen. Seit mittlerweile 14 Landesliga-Spielen ist Concordia ungeschlagen und will diesen Lauf auch im vorletzten Auswärtsspiel der Saison fortsetzen.
Vor der Mannschaft liegt allerdings nicht nur sportlich eine Aufgabe: Rund 60 Kilometer auf der A30 inklusive mehrerer Baustellen warten auf die Concordia-Frauen, bevor der Ball in Osnabrück rollt. Über Unterstützung vor Ort würde sich das Team daher besonders freuen.