Emslandliga-Relegation: Eltern sichert sich den Austieg

Es war wirklich sehr stark, was der SV Eltern geleistet hat, denn sowohl das 0:1 als auch das 0:2 waren Tore, die sehr gut waren: Flanken von der Seite und gute Positionen, um den Ball ins kurze Eck zu schießen. Das 0:1 fiel nach zehn Minuten durch Tom Krauß: Eine Führung, die sehr wichtig war, denn die Elterner konnten weiterhin verteidigen, was sie sehr gut können. So sorgten sie dafür, dass der SV Adler nicht gefährlich wurde, und durch die harte Arbeit wurde es ein Spiel mit wenigen Torchancen. Und wenn es doch eine gab, dann schossen die Elterner den Ball rein.

Es dauerte etwa eine Stunde, bis ein weiteres Tor fiel. Diesmal durch Torschützenkönig Jannis Schnebeck, der in 2023/24 35 Tore erzielte und in dieser Saison sogar 36. Nein, Eltern brauchte Spielertrainer „Micha“ Peiffer nicht, obwohl er am Erfolg teilhaben wollte. Das 0:2 war sehr wichtig und fiel nach einer kurzen, hervorragenden Phase der Elterner. Kurz zuvor wurde bei den Adlern ein zusätzlicher Angreifer ins Team gebracht und statt vorsichtig zu spielen und auf Konter zu setzen, ging man in die Offensive und baute die Führung aus.