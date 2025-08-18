Emslandliga - der dritte Spieltag

Ein Eigentor und zwei schnelle Treffer prägten das Kreisligaduell, das leistungsgerecht 2:2 endete. Den ausführlichen Spielbericht mit allen Szenen gibt’s hier:

Der TuS Haren erkämpft sich gegen den SV Surwold ein 2:2-Unentschieden. Nach frühem Rückstand und dem späten 1:2-Auswärtstreffer glich Marcel Conen in der Nachspielzeit per Kopf aus und rettete seinem Team einen Punkt.

SC Baccum bleibt ungeschlagen!

Beim 2:0-Heimsieg gegen SC Blau-Weiß Papenburg II war Benjamin Kramer der Matchwinner: Mit seinen Saisontoren zwei und drei brachte er die Hausherren auf Kurs, beide Male vorbereitet von Gen Zejnulahi. Damit steht Baccum mit 7 Punkten auf Tabellenplatz zwei.

Haselünne unterliegt Börger nach wildem Schlagabtausch Der Haselünner SV hat sein Heimspiel gegen die DJK Eintracht Börger trotz Blitzstart mit 4:6 verloren. Früh sorgten Gudewill (2.) und Lüllmann (16.) für eine 2:0-Führung, doch Börger schlug noch vor der Pause zurück: Albers (34., 43.) und Gertken (37.) drehten die Partie zur Halbzeit. Nach dem Ausgleich per Elfmeter durch Döbber (51.) setzte sich die individuelle Klasse der Gäste durch. Albers (69., 79.) und Gertken (76.) erhöhten binnen zehn Minuten auf 6:3. Haselünne konnte in der Nachspielzeit nur noch durch Gudewill (90.+1) Ergebniskosmetik betreiben. Mit drei Toren avancierte Mathis Albers zum Matchwinner für die Gäste, während Haselünne trotz couragiertem Beginn am Ende die defensive Stabilität fehlte.

Bokeloh bleibt makellos - 4:0 beim SV Bawinkel Der SV Bokeloh bleibt auch am dritten Spieltag ohne Punktverlust und verteidigt die Tabellenführung souverän. Beim Bezirksliga-Absteiger SV Bawinkel setzte sich die Elf von Trainer Gerdelmann mit 4:0 durch. Bawinkel begann mutig, verzeichnete mehrere Abschlüsse und traf in der Anfangsphase sogar den Pfosten. Mehrfach war es jedoch dem stark aufgelegten Bokeloher Torhüter zu verdanken, dass die Gastgeber nicht in Führung gingen. In einer Druckphase setzte Robin Bürschen in der 40. Minute ein Zeichen: Sein Freistoß aus halbrechter Position rutschte dem Bawinkeler Schlussmann durch und bedeutete die Gästeführung. Nach der Pause trat der SV Bokeloh gewohnt entschlossen auf. Binnen acht Minuten entschied Erik Lüßing mit einem Doppelpack (57., 65.) die Begegnung. Bawinkel fand keine Mittel mehr und wirkte geschlagen, während Bokeloh weiter nach vorne spielte. In der 83. Minute stellte Felix Greskamp nach einer Ecke von Alsmeier und Kopfballvorlage von Wienert per Kopf den 0:4-Endstand her. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel untermauert der SV Bokeloh seine Spitzenposition und geht mit großem Selbstvertrauen ins Derby gegen den SV Teglingen.

Freitagabend, Flutlicht, Vollgas - Eltern feiert ersten Saisonsieg SV Eltern hat am Freitagabend einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den SV Listrup eingefahren und damit den ersten Dreier der neuen Saison eingefahren. Bereits in der Anfangsphase setzten die Gastgeber die Akzente: Kai Brinkhaus köpfte nach einer Egbers-Flanke zur frühen Führung ein (16.). Nur sechs Minuten später legte Jannis Schnebeck nach, erneut nach Vorarbeit von Egbers (22.). Eltern spielte sich in einen Rausch, Schnebeck erhöhte noch vor der Pause nach Ibrahim-Zuspiel auf 3:0 (35.). Listrup brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Zwar brachte Joker Jake Lohmöller die Gäste in der 70. Minute mit seinem ersten Saisontor zurück ins Spiel, doch für eine Wende reichte es nicht. Eltern verteidigte das Ergebnis abgeklärt und brachte den Vorsprung über die Zeit. In der Schlussphase prägten zahlreiche Wechsel sowie Gelbe Karten gegen Evers (30.) und Lölfing (75.) das Geschehen, ohne dass noch einmal wirkliche Spannung aufkam. Eltern hatte das Geschehen im Griff, Listrup fehlte nach dem Fehlstart die Durchschlagskraft.