Emslandliga aktuell: Ergebnisse und Highlights

Frühe Tore, später Stillstand - Twist und Bawinkel teilen die Punkte
Zum Saisonauftakt der Opti-Wohnwelt Emslandliga kam der SV Bawinkel beim SV Grenzland Twist zu einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste starteten druckvoll und gingen früh durch Lukas Ahlers (13.) in Führung. Nur acht Minuten später glich Matthis Jansen (21.) für Twist aus. In einer intensiven Partie mit Chancen auf beiden Seiten gelang keinem Team der entscheidende Treffer. Das leistungsgerechte Remis brachte beiden Mannschaften einen ersten Punkt zum Start in die neue Spielzeit.
SV Teglingen siegt 3:2 bei DJK Eintracht Börger
Die DJK Eintracht Börger musste zum Saisonstart in der Opti-Wohnwelt Emslandliga eine 2:3-Heimniederlage gegen den SV Teglingen hinnehmen. Die Gäste legten stark los und führten nach Treffern von L. Westhoff (17.) und H. Krüßel (34.) früh mit 2:0. Kurz darauf erhöhte Krüßel erneut (0:3, 34.), bevor Justin Albers (39.) für Börger verkürzte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Johannes Gertken (45.+1) die Hausherren auf 2:3 heran. Trotz einer engagierten zweiten Halbzeit und mehreren Chancen gelang der Ausgleich nicht mehr.
Döbber-Doppelpack reicht nicht - Papenburg rettet Remis
Im Duell zweier Teams mit frischem Pokalfrust trennten sich Haselünner SV und SC Blau-Weiß Papenburg vor etwa 70 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Papenburg startete besser und ging durch Jerome Hensen (11.) in Führung. Haselünne drehte noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Leo Döbber (41., 43.) die Partie. Nach dem Seitenwechsel glich Mathis Sürken (72.) für die Gäste aus. Beide Teams suchten den Sieg, verpassten aber klare Chancen, sodass es beim gerechten Remis blieb.
Lengerich kämpft sich gegen Baccum zurück
Der SC Baccum zeigte in der ersten Halbzeit eine überzeugende Vorstellung und ging durch einen Strafstoß von Peter Marx (23.) und einen Kontertreffer von Gen Zejnulahi (44.) verdient mit 2:0 in Führung. Nach der Pause kämpfte sich der SV Lengerich-Handrup zurück ins Spiel. Justus Stoll (54.) und Simon Schäfer (78.) sorgten für den verdienten Ausgleich. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2-Unentschieden. Baccum verpasste es, die Überlegenheit aus der ersten Hälfte in drei Punkte umzuwandeln, während Lengerich mit starker Moral noch einen Zähler sicherte.
FC Leschede lässt VfL Herzlake keine Chance - deutlicher 7:1-Heimsieg zum Saisonauftakt
Der FC startete furios in die neue Saison und setzte sich im ersten Heimspiel gegen Bezirksligaabsteiger VfL Herzlake klar mit 7:1 (6:1) durch. Bereits früh legten die Gastgeber den Grundstein zum Erfolg: Tobias Küpker (4.) und Marcel Paul (9.) brachten den FCL in Führung. Herzlake gelang zwar kurz darauf der Anschlusstreffer (11.), doch Pascal Katzy (17.), Christian Räkers per Kopf (33.), Johannes Duisen (36.) und erneut Marcel Paul (40.) stellten den Halbzeitstand her.
Im zweiten Abschnitt kontrollierte der FCL das Spiel weiterhin und erhöhte durch Michael Knieper (69.) auf 7:1, ohne weitere Gegentreffer zuzulassen. Der überzeugende Auftritt basierte auf einer geschlossenen Teamleistung mit variablen Offensivaktionen und stabiler Defensive.
Nächste Herausforderung für den FC Leschede ist der Pokalauftakt am Mittwoch beim SuS Darme.
SV Haren bezwingt SV Eltern mit 5:3 - spektakuläres Torfestival im Aufsteigerduell
Im packenden Aufsteigerduell setzte sich der SV Haren vor rund 70 Zuschauern mit 5:3 gegen den SV Eltern durch. Dennis Dzanija brachte Haren früh in Führung (13.), doch Eltern konterte schnell durch Kai-Lukas Telkmann (15.). Helder Cutala sorgte mit einem Doppelpack (24., 41.) für eine 3:2-Pausenführung der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel glich Eltern durch Michael Peiffer (71.) erneut aus, doch Haren setzte in der Schlussphase nach: Tom Wilmink (83.) und Noah Hoogenberg (90.) sicherten den ersten Saisonsieg der Harener. Ein intensives Spiel mit zahlreichen Chancen und einem verdienten Heimsieg.
Bokeloh setzt sich durch - Asmeier macht den Deckel drauf
Nach starker Anfangsphase der Gäste brachte Robin Bürschen Bokeloh per direkt verwandeltem Freistoß (35.) in Führung. Niels Asmeier legte in der 56. Minute nach und sorgte in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Ben Reisiger für den Endstand. Eine geschlossene Teamleistung und frische Kräfte von der Bank machten den verdienten Heimsieg perfekt.