Emslandliga aktuell: Ergebnisse und Highlights

Im Duell zweier Teams mit frischem Pokalfrust trennten sich Haselünner SV und SC Blau-Weiß Papenburg vor etwa 70 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Papenburg startete besser und ging durch Jerome Hensen (11.) in Führung. Haselünne drehte noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Leo Döbber (41., 43.) die Partie. Nach dem Seitenwechsel glich Mathis Sürken (72.) für die Gäste aus. Beide Teams suchten den Sieg, verpassten aber klare Chancen, sodass es beim gerechten Remis blieb.

Der SC Baccum zeigte in der ersten Halbzeit eine überzeugende Vorstellung und ging durch einen Strafstoß von Peter Marx (23.) und einen Kontertreffer von Gen Zejnulahi (44.) verdient mit 2:0 in Führung. Nach der Pause kämpfte sich der SV Lengerich-Handrup zurück ins Spiel. Justus Stoll (54.) und Simon Schäfer (78.) sorgten für den verdienten Ausgleich. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2-Unentschieden. Baccum verpasste es, die Überlegenheit aus der ersten Hälfte in drei Punkte umzuwandeln, während Lengerich mit starker Moral noch einen Zähler sicherte.

FC Leschede lässt VfL Herzlake keine Chance - deutlicher 7:1-Heimsieg zum Saisonauftakt

Der FC startete furios in die neue Saison und setzte sich im ersten Heimspiel gegen Bezirksligaabsteiger VfL Herzlake klar mit 7:1 (6:1) durch. Bereits früh legten die Gastgeber den Grundstein zum Erfolg: Tobias Küpker (4.) und Marcel Paul (9.) brachten den FCL in Führung. Herzlake gelang zwar kurz darauf der Anschlusstreffer (11.), doch Pascal Katzy (17.), Christian Räkers per Kopf (33.), Johannes Duisen (36.) und erneut Marcel Paul (40.) stellten den Halbzeitstand her.

Im zweiten Abschnitt kontrollierte der FCL das Spiel weiterhin und erhöhte durch Michael Knieper (69.) auf 7:1, ohne weitere Gegentreffer zuzulassen. Der überzeugende Auftritt basierte auf einer geschlossenen Teamleistung mit variablen Offensivaktionen und stabiler Defensive.

Nächste Herausforderung für den FC Leschede ist der Pokalauftakt am Mittwoch beim SuS Darme.