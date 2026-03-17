Emslandderby unter Flutlicht am Mittwochabend! Der SV Holthausen Biene empfängt den SC Spelle-Venhaus am Biener Busch von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Am Mittwochabend kommt es am Biener Busch zum Nachholspiel des 12. Spieltages, dass ein echtes Highlight im emsländischen Fußball verspricht. In der Oberliga Niedersachsen trifft unsere Mannschaft auf den SC Spelle-Venhaus – ein Derby mit freundschaftlichem Charakter und zahlreichen persönlichen Verbundenheiten. Bereits im Vorfeld wird eine besondere Atmosphäre erwartet, da zahlreiche Fußballfans aus dem Emsland zum Spiel kommen werden. „Natürlich kann man bei so einem Spiel von einem echten Highlight sprechen. Die Vorfreude bei der Mannschaft, unseren Fans und dem gesamten Verein ist groß. Das wird mit Sicherheit nicht nur uns so gehen, sondern auch unseren Gästen aus Spelle sowie den vielen emsländischen Fußballfans, die den Weg zum Biener Busch finden werden“, erklärt Teammanager Jannis Bolk.

Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften liegt inzwischen zwölf Jahre zurück. In der Saison 2013/2014 traf man am 32. Spieltag der Landesliga Weser-Ems aufeinander, wobei sich unsere Mannschaft mit 5:2 in Spelle durchsetzen konnte. Damals gehörte neben Philipp Elfert auch Jan Hubert Elpermann zur Startelf, sodass es nun zu einem Wiedersehen am Biener Busch kommen wird. Der SC Spelle-Venhaus wurde in dieser Saison am Ende Meister, acht Punkte vor unserer Mannschaft, und stieg in die Oberliga auf. Besonders interessant ist das bevorstehende Spiel aufgrund der persönlichen Verbindungen vieler Spieler zum Gegner. Zahlreiche Akteure unserer Mannschaft blicken auf eine Vergangenheit in Spelle zurück und erinnern sich gerne an diese Zeit, die sowohl sportlich als auch menschlich prägend war.