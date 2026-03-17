Emslandderby unter Flutlicht am Mittwochabend!

Am Mittwochabend kommt es am Biener Busch zum Nachholspiel des 12. Spieltages, dass ein echtes Highlight im emsländischen Fußball verspricht. In der Oberliga Niedersachsen trifft unsere Mannschaft auf den SC Spelle-Venhaus – ein Derby mit freundschaftlichem Charakter und zahlreichen persönlichen Verbundenheiten. Bereits im Vorfeld wird eine besondere Atmosphäre erwartet, da zahlreiche Fußballfans aus dem Emsland zum Spiel kommen werden.
„Natürlich kann man bei so einem Spiel von einem echten Highlight sprechen. Die Vorfreude bei der Mannschaft, unseren Fans und dem gesamten Verein ist groß. Das wird mit Sicherheit nicht nur uns so gehen, sondern auch unseren Gästen aus Spelle sowie den vielen emsländischen Fußballfans, die den Weg zum Biener Busch finden werden“, erklärt Teammanager Jannis Bolk.
Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften liegt inzwischen zwölf Jahre zurück. In der Saison 2013/2014 traf man am 32. Spieltag der Landesliga Weser-Ems aufeinander, wobei sich unsere Mannschaft mit 5:2 in Spelle durchsetzen konnte. Damals gehörte neben Philipp Elfert auch Jan Hubert Elpermann zur Startelf, sodass es nun zu einem Wiedersehen am Biener Busch kommen wird. Der SC Spelle-Venhaus wurde in dieser Saison am Ende Meister, acht Punkte vor unserer Mannschaft, und stieg in die Oberliga auf.
Besonders interessant ist das bevorstehende Spiel aufgrund der persönlichen Verbindungen vieler Spieler zum Gegner. Zahlreiche Akteure unserer Mannschaft blicken auf eine Vergangenheit in Spelle zurück und erinnern sich gerne an diese Zeit, die sowohl sportlich als auch menschlich prägend war.
Die sportliche Ausgangslage könnte unterschiedlicher nicht sein. Während unsere Mannschaft weiterhin auf die ersten Punkte unter Trainer Emiel ten Donkelaar wartet und sich am Tabellenende befindet, steht der SC Spelle-Venhaus derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz.
Unsere Mannschaft nutzte den Spielausfall am vergangenen Wochenende mit einem überzeugenden 2:1-Testspielsieg in Schüttorf. Der SC Spelle-Venhaus konnte nach zuletzt zwei Niederlagen einen Punkt aus Bersenbrück mitnehmen, blieb in diesem Jahr jedoch bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück.
Mit Trainer Emiel ten Donkelaar (30) und Henry Hupe (28) treffen die beiden jüngsten Trainer der Oberliga Niedersachsen aufeinander. Beide werden ihre Mannschaften optimal auf den Gegner vorbereiten und die individuellen Stärken ausnutzen. Besonders für unsere Mannschaft gilt es, am heimischen Biener Busch alles zu investieren und die Unterstützung der eigenen Fans zu nutzen.
Die Zuschauer können sich auf einen spannenden Fußballabend freuen. Packende Zweikämpfe, bekannte Gesichter auf beiden Seiten, emotionale Momente durch frühere gemeinsame Vereinsstationen sowie die besondere Flutlichtatmosphäre machen dieses Spiel zu einem Ereignis, das man nicht verpassen sollte.