Emsland & Bentheim im Fußball-Fieber - DAS läuft heute!

Was steht heute für die Mannschaften aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim auf dem Programm?
Hier findet ihr alle Ansetzungen in der Übersicht. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!
Alle Spiele
⚽📲👇
https://www.fupa.net/region/emsland/matches
⚽📲👇 Grafschaft Bentheim
Alle Live-Ticker-Melder haben ab sofort die Chance, an unserem Interview teilzunehmen.
FuPa lebt von Euren Live-Tickern. Wie wollen Euch, die Ihr hinter den unzähligen Tickern steckt, dazu befragen. Es wäre schon, wenn Ihr euch kurz Zeit nehmen würdet, um unsere Fragen schriftlich in ganzen Sätzen zu beantworten. Wir freuen uns besonders auf eure kuriosesten Spiele/Erlebnisse als Tickerer.
Angaben zu Deiner Person
Dein vollständiger Name:
Alter:
Verein:
Tickerer seit:
Die Fragen
Wie bist Du zum Tickern gekommen?
Warum tickerst Du ausgerechnet auf FuPa?
Was macht für Dich den Reiz am Amateurfußball aus?
Wie viele Spiele siehst Du pro Saison, wie viele tickerst du?
Was war das bisher kurioseste Spiel / Ereignis, das du als Tickerer erlebt hast?
Wie reagieren Spieler / Zuschauer auf deine Ticker-Meldungen?
Welches Spiel würdest Du gerne mal vor Ort tickern und warum?
Meld euch bei uns:
📱 WhatsApp: 0152 5735 4294
📧 E-Mail: fupa.emsland@gmail.com
Vielen Dank, dass Du FuPaner bist!
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!
___________________
Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!
___________________
FuPa.net macht den Amateurfußball attraktiver, weil es dem oft unterschätzten Herzstück des Fußballs – den Amateurvereinen – eine große Bühne bietet. Durch Liveticker, Statistiken, Spielerprofile, Bilder und Spielberichte werden Leistungen sichtbar gemacht, die sonst kaum Aufmerksamkeit bekommen. Spieler, Trainer und Fans finden sich in einer aktiven Community wieder, in der jedes Tor zählt und jede Geschichte erzählt wird. Vereine stärken damit ihre Außenwirkung, gewinnen neue Zuschauer und binden Nachwuchs und Ehrenamtliche enger an sich. FuPa verleiht dem Amateurfußball die Wertschätzung, die er verdient – regional, authentisch und nah an den Menschen.