Emsland & Bentheim im Fußball-Fieber - DAS läuft heute! Bist du Fan oder schon Ticker-Legende?

Was steht heute für die Mannschaften aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim auf dem Programm? Hier findet ihr alle Ansetzungen in der Übersicht. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern! Alle Spiele ⚽📲👇 https://www.fupa.net/region/emsland/matches ⚽📲👇 Grafschaft Bentheim https://www.fupa.net/region/bentheim/matches

Alle Live-Ticker-Melder haben ab sofort die Chance, an unserem Interview teilzunehmen. FuPa lebt von Euren Live-Tickern. Wie wollen Euch, die Ihr hinter den unzähligen Tickern steckt, dazu befragen. Es wäre schon, wenn Ihr euch kurz Zeit nehmen würdet, um unsere Fragen schriftlich in ganzen Sätzen zu beantworten. Wir freuen uns besonders auf eure kuriosesten Spiele/Erlebnisse als Tickerer.

Die Fragen Wie bist Du zum Tickern gekommen? Warum tickerst Du ausgerechnet auf FuPa? Was macht für Dich den Reiz am Amateurfußball aus? Wie viele Spiele siehst Du pro Saison, wie viele tickerst du? Was war das bisher kurioseste Spiel / Ereignis, das du als Tickerer erlebt hast? Wie reagieren Spieler / Zuschauer auf deine Ticker-Meldungen? Welches Spiel würdest Du gerne mal vor Ort tickern und warum?



Meld euch bei uns:

📱 WhatsApp: 0152 5735 4294

📧 E-Mail: fupa.emsland@gmail.com Vielen Dank, dass Du FuPaner bist!