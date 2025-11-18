Emsland-Power zerlegt die Landesliga!

– Foto: SG Spelle-Venhaus/Varenrode

Die Landesliga Weser-Ems bleibt fest in emsländischer Hand. Auch am vergangenen Wochenende präsentierten sich die drei Vertreterinnen aus dem Emsland, die SG Spelle-Venhaus/Varenrode, die FSG Union/Schwefingen und der SV Concordia Emsbüren, erneut stark und sammelten wichtige Punkte. Spelle-Venhaus führt weiterhin makellos die Tabelle an, dicht gefolgt von Concordia Emsbüren. Schwefingen festigt nach einem Last-Minute-Remis den vierten Tabellenplatz. SG Spelle-Venhaus/Varenrode - Tabellenführer bleibt souverän (6:2 gegen Osnabrücker SC)

So., 16.11.2025, 11:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Osnabrücker SC Osnabr. SC 6 2 Abpfiff Die SG Spelle-Venhaus/Varenrode setzt ihren beeindruckenden Lauf fort. Gegen das Tabellenschlusslicht Osnabrücker SC musste das Team allerdings mehr arbeiten als erwartet. Eine fehleranfällige erste Halbzeit hielt das Spiel lange offen, trotzdem ging Spelle mit der ersten klaren Chance in Führung.

Nach dem schnellen Ausgleich nach der Pause zeigte die SG jedoch, warum sie an der Tabellenspitze steht: Zwei identische Eckballtore von Julia Pelle und Nina Wilmes stellten auf 3:1. Auch der erneute Anschlusstreffer des OSC brachte Spelle nicht aus der Ruhe, im Gegenteil. Nina Wilmes traf gleich viermal, dazu erhöhten Julia Pelle und Hanna Tenkleve zum deutlichen 6:2-Endstand. Mit nun 30 Punkten aus 10 Spielen bleibt Spelle-Venhaus unangefochten Spitzenreiter und hat die Maximalausbeute eingefahren. FSG Union/Schwefingen - Last-Minute-Drama sichert wichtigen Punkt (2:2 beim Krusenbuscher SV) Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr Krusenbuscher SV Krusenb. SV SG Schwefingen / Union Meppen SG Schwefingen 2 2 Abpfiff Trotz dünner Besetzung, aber mit großem Willen reiste die FSG Union/Schwefingen zum Krusenbuscher SV und erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Der frühe Rückstand nach drei Minuten ließ die FSG zunächst wackeln, doch Krusenbusch schaffte es trotz spielerischer Vorteile selten zu klaren Chancen. So ging es mit einem knappen 0:1 in die Pause.

Nach einem weiteren Gegentor per Distanzschuss in der 52. Minute schien die Partie zugunsten des KSV gelaufen. Doch Schwefingen stemmte sich zurück ins Spiel: In der 85. Minute traf Carolin Raming zum Anschlusstreffer und entfachte neue Energie. In der letzten Minute staubte Lia Feld nach einem abgewehrten Freistoß zum umjubelten 2:2 ab. Ein Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlt und der FSG nach 10 Spielen und 16 Punkten den 4. Tabellenplatz festigen lässt. SV Concordia Emsbüren - Kantersieg und Spitzenform (6:0 gegen SV Harderberg)

