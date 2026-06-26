Emsland kompakt: Neue Ausrüstung, Spielabsagen und Trainerwechsel

Vom neuen Präsentationsanzug in Salzbergen über zwei kurzfristige Spielabsagen bis hin zu einem Trainerwechsel in Altenberge: Mehrere Vereine aus dem Emsland haben aktuelle Neuigkeiten bekanntgegeben.

Die 1. Herren des SV Alemannia Salzbergen präsentiert sich ab sofort in neuen Präsentationsanzügen. Möglich wurde die Ausstattung durch die Unterstützung von Nelson Gomes - Konzepte für Vermögen und Versicherungen. Nach Angaben des Vereins soll die neue Kleidung für einen einheitlichen Auftritt sorgen und zugleich den Teamgeist auf und neben dem Platz stärken. Der Verein bedankte sich bei seinem Unterstützer für das Engagement.

Der SV Meppen muss auf das für Samstag angesetzte Testspiel beim TV Dinklage verzichten. Grund für die Absage sind die hohen Temperaturen. Bereits im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten können in der Geschäftsstelle zurückgegeben werden.

Auch der SC Spelle-Venhaus wird am Samstag kein Testspiel bestreiten. Die geplante Begegnung gegen den Regionalligisten SF Lotte fällt aus, nachdem der Gastverein seine Teilnahme am Freitag abgesagt hat. Statt des Testspiels steht für den Oberligisten nun eine Trainingseinheit auf dem Programm.