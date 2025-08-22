Emsland-Duell unter Flutlicht

Der SV Holthausen-Biene fiebert dem ersten Emsland-Derby der neuen Oberliga-Saison entgegen. Am Freitagabend (22. August, 19.30 Uhr) empfängt der Aufsteiger den SV Meppen II im Biener Busch – und dabei stehen sportliche wie emotionale Aspekte gleichermaßen im Fokus.

Personell muss Trainer Andy Steinmann allerdings improvisieren: Johannes Wintermann steht weiterhin aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung. Auch hinter dem Einsatz von Daniel Olthoff steht wegen muskulärer Beschwerden ein Fragezeichen. Positiv ist dagegen die Rückkehr von Timo Nichau, der in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und als zusätzliche Option gilt.

Trotz der angespannten Personalsituation ist die Vorfreude auf das Traditionsduell im Lager des SV Holthausen-Biene groß. „Wir wissen, dass wir auch am Freitag wieder eine optimale Leistung abrufen und über unsere Grenzen hinausgehen müssen, um erfolgreich zu sein“, heißt es aus dem Klub. Die intensive Trainingswoche habe bereits gezeigt, dass die Mannschaft bereit sei.