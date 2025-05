Emsland, deine Meister oder die es noch werden können

In eurer Liga ist der Tabellenführer nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, doch fehlt in dieser Auflistung noch? Sendet uns gerne einen Hinweis an Whatsapp 015257354294 oder sendet uns euer Meisterfoto bzw. Video zu. Wir würden uns sehr freuen.

Landesliga Weser-Ems: Holthausen/Biene vor dem großen Wurf – Titelentscheidung naht

Wir starten in der Landesliga Weser-Ems, wo der SV Holthausen/Biene anscheinend das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den SC Blau-Weiß Papenburg für sich entscheiden kann. Zwei Spieltage vor Schluss liegt Holthausen/Biene 4 Punkte vor Papenburg und kann an diesem Wochenende die Meisterschaft in Dinklage klar machen oder schlimmstenfalls am 31.05.2025 daheim gegen Dodesheide.

Bezirksliga Weser-Ems 3: Titelkampf spitzt sich zu – Meistertitel geht in die Grafschaft Bentheim

In der Bezirksliga Weser-Ems 3 entscheidet sich die Meisterschaft zwischen den SV Eintracht Nordhorn und dem SV Union Lohne, die SG Freren hat rein rechnerisch auch noch die Chance auf die Meisterschaft, aber der Meistertitel wird in die Grafschaft Bentheim gehen.

Emslandliga: Werlte wankt – Entscheidung beim FC Leschede?

Sparta Werlte thront seit Monaten an der Spitze der Emslandliga – doch ausgerechnet im Schlussspurt gerät der Tabellenführer ins Straucheln. Der letzte Sieg datiert vom 6. April gegen den designierten Absteiger Rot-Weiß Heede, seither läuft beim Spitzenreiter nicht mehr viel zusammen.

Trotzdem spricht noch alles für Werlte: Vier Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger SV Concordia Emsbüren, bei noch zwei ausstehenden Spielen. Schon am Wochenende könnte bei einem Auswärtssieg in Leschede die Meisterschaft klargemacht werden. Patzt Werlte erneut, könnte Emsbüren mit einem Sieg gegen den SV Bokeloh noch einmal Druck aufbauen.

Und Bokeloh? Mit sechs Punkten Rückstand bleibt dem Tabellen-Dritten wohl nur die Hoffnung auf Platz zwei – doch selbst dafür muss gegen Concordia zwingend ein Sieg her. Spannung garantiert, Titelentscheidung offen: Die Emslandliga steuert auf ein heißes Saisonfinale zu.

Kreisliga Mitte-Nord

Der TuS Haren ist zurück! Mit dem vorzeitigen Titelgewinn sichert sich der Traditionsklub die Meisterschaft und kehrt nach sechs Jahren in die Emslandliga zurück. Nach dem Abstieg 2018 ist der Wiederaufstieg nun vollbracht – souverän und hochverdient.

Kreisliga Süd-Mitte: Titelkampf spitzt sich zu, der Twist muss hoffen

Der Showdown in der Kreisliga Süd-Mitte verspricht Hochspannung bis zum letzten Spieltag. Zwar führt Grenzland Twist mit 48 Punkten die Tabelle an, doch der Spitzenreiter hat sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand – nur noch eine Partie bleibt, während die Verfolger Adler Messingen und Olympia Laxten II (je 46 Punkte) noch zweimal ran dürfen.

Für Twist heißt es nun: abwarten und hoffen. Sollten die Rivalen patzen, lebt die Chance auf den Titel. Fest steht: In dieser Liga fällt die Entscheidung erst in letzter Sekunde.

1. Kreisklasse Nord: Sögel marschiert souverän zum Titel

In der 1. Kreisklasse Nord ließ der SV Sigiltra Sögel keinerlei Zweifel aufkommen: Mit neun Punkten Vorsprung thront der Meister unangefochten an der Tabellenspitze – und das schon seit Wochen. Eine dominante Saison krönt Sögel mit dem hochverdienten Titel.

1. Kreisklasse Mitte: Stavern/Apeldorn krönt starke Saison vorzeitig

Zwei Spieltage vor Schluss ist die Entscheidung gefallen: Die SG Stavern/Apeldorn ist Meister der 1. Kreisklasse Mitte! Mit konstant starken Leistungen sicherte sich die Spielgemeinschaft frühzeitig den Titel und krönt eine überzeugende Saison mit dem verdienten Aufstieg.

1. Kreisklasse Süd: Bramsche vor Titel-Coup – Entscheidung am Sonntag?

Die SG Bramsche steht kurz vor der Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Süd. Der Liga-Dino führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor dem SV Holthausen/Biene II an und kann am Sonntag auf heimischer Anlage gegen den FC Schapen alles klar machen. Drei Zähler aus den letzten beiden Partien fehlen noch – der Titel liegt in Reichweite.

2. Kreisklasse Nord: Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel

Spannung pur in der 2. Kreisklasse Nord! Zwei Spieltage vor Saisonende führt die SG Walchum/Hasselbrock mit 57 Punkten die Tabelle knapp an, dicht gefolgt von der SG Lahn/Wieste mit 55 Zählern. Wer sich am Ende die Meisterkrone schnappt, ist völlig offen – das Titelrennen verspricht ein packendes Finale.

2. Kreisklasse Mitte: Fotofinish um die Meisterschaft

In der 2. Kreisklasse Mitte läuft alles auf ein Herzschlagfinale hinaus: Der SV Neuringe und der SV Bokeloh II liegen zwei Spieltage vor Schluss punktgleich an der Spitze – nur das Torverhältnis trennt die beiden Titelanwärter. Wer behält die Nerven auf der Zielgeraden? Die Entscheidung fällt wohl erst am letzten Spieltag.

2. Kreisklasse Süd: Salzbergen III eine Klasse für sich

Der SV Alemannia Salzbergen III dominiert die 2. Kreisklasse Süd nach Belieben. Mit satten 15 Punkten Vorsprung thront das Team uneinholbar an der Tabellenspitze – die Meisterschaft war hier früh nur noch Formsache. Eine Machtdemonstration über die gesamte Saison hinweg.

3. Kreisklasse Nord: Meister-Showdown am Freitagabend

Spannung bis zum Schluss in der 3. Kreisklasse Nord: Der FC Fatihspor führt mit 42 Punkten die Tabelle an – punktgleich mit der SG Dörpen/Ahlen-Steinbild II, jedoch mit dem besseren Torverhältnis. Doch Fatihspor hat die Saison bereits beendet, während die SG noch ein Ass im Ärmel hat.

Am Freitagabend (Anstoß 19:30 Uhr) trifft Dörpen/Ahlen-Steinbild II auf die DJK Eintracht Papenburg II – und genau diese könnte zum Meistermacher werden. Ein Punkt reicht Dörpen für die Meisterschaft. Die Entscheidung fällt also unter Flutlicht!

3. Kreisklasse Mitte: Groß Hesepe II krönt sich vorzeitig zum Meister

Der SV Groß Hesepe II hat sich am vorletzten Spieltag der 3. Kreisklasse Emsland Mitte vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Mit einem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg gegen Grenzland Twist III und der gleichzeitigen Niederlage des SV Erika-Altenberge II in Tinnen ist dem Team von Trainer Oliver Pirsig der Titel nicht mehr zu nehmen.

3. Kreisklasse Süd: Titelentscheidung fällt am Sonntag

Im Titelrennen der 3. Kreisklasse Süd spitzt sich alles auf den kommenden Sonntag zu. Der TuS Lingen II hat selbst keine Spiele mehr und muss auf Schützenhilfe hoffen. Verliert die SG Bramsche II um 13:00 Uhr gegen den SuS Darme II, ist Darme neuer Meister.

Für Lingen bleibt nur das Prinzip Hoffnung – denn nur ein Ausrutscher der Darmer verhindert den Titelgewinn. Abpfiff ist um ca. 15 Uhr, dann steht fest, wer sich die Krone schnappt.

4. Kreisklasse Nord: Showdown am Samstag – Börger II vor Titelcoup

Am Samstag um 17 Uhr fällt die Entscheidung in der 4. Kreisklasse Nord. Der SV Eintracht Börger II geht als Spitzenreiter in den letzten Spieltag und braucht gegen den SV Rot-Weiß Heede II mindestens ein Remis, um sich die Meisterschaft zu sichern.

Doch Verfolger SV Sigiltra Sögel II lauert und empfängt parallel die SG Berßen/Hüven II. Patzt Börger und Sögel gewinnt, geht der Titel an die Sigiltra. Hochspannung bis zur letzten Minute ist garantiert – alles ist angerichtet für ein echtes Herzschlagfinale.

4. Kreisklasse Mitte: Ahmsen-Vinnen-Herßum II marschiert zum Titel

In der 4. Kreisklasse Mitte ließ die SG Ahmsen-Vinnen-Herßum II von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Mit beeindruckenden 21 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten sicherte sich die Spielgemeinschaft souverän die Meisterschaft – ein echter Durchmarsch, der die Konkurrenz klar distanzierte.

4. Kreisklasse Süd: Endspiel um die Meisterschaft – Leschede braucht das Wunder

Besser hätte es der Spielplan nicht treffen können: Am Freitagabend (19:30 Uhr) kommt es zum echten Endspiel um die Meisterschaft in der 4. Kreisklasse Süd. Tabellenführer TuS Lingen III empfängt den direkten Verfolger FC Leschede III – Spannung garantiert!

Der TuS führt mit drei Punkten Vorsprung und einem beeindruckenden Torverhältnis von +72. Doch Leschede hat noch eine Chance: Mit einem Auswärtssieg und mindestens fünf Toren Unterschied wäre ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Ein kleines Fußball-Wunder müsste her – aber an einem solchen Abend ist alles möglich.