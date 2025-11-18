Emslage zündet Doppel-Paukenschlag!

– Foto: VfL Emslage

Beim VfL Emslage geht’s weiter Schlag auf Schlag! Nach der Vertragsverlängerung von Chefcoach Oliver Peters und Co-Trainer Johannes Reckers in der vergangenen Woche hat der Klub nun gleich zwei weitere Personal-Coups bekannt gegeben und die haben es in sich. Vorstands-Update: Ex-Leistungsträger Bahns übernimmt Verantwortung

Der ehemalige Topspieler der ersten Mannschaft, Dennis Bahns, kehrt zurück, diesmal nicht auf den Platz, sondern in den Vorstand. Der 28-Jährige wird als Beisitzer Teil des Führungsteams und künftig gemeinsam mit Rainer Schepergerdes, Thomas Jakobs und Werner Rühlmann für den Seniorenfußball verantwortlich sein. Bahns, der seine aktive Laufbahn zuletzt wegen beruflicher Verpflichtungen herunterfahren musste, brennt auf seine neue Aufgabe. Schon jetzt ist er mitten in der Planung für die kommende Saison und das ist erst der Anfang: Im Sommer will er sich sogar zur Wahl als Leiter Seniorenfußball stellen.

Ein starkes Signal: Emslage holt einen Mann zurück, der den Klub kennt und lebt. Trainerteam bekommt prominente Verstärkung: Jens Brand ist zurück! Der zweite Paukenschlag betrifft das Trainerteam der ersten Mannschaft. Jens Brand, ein alter Bekannter, kehrt zum VfL zurück und bringt reichlich Erfahrung mit. In Meppen und Rheine hat Brand sich als erfolgreicher Jugendcoach einen Namen gemacht. Zahlreiche Talente, die heute im Bezirksliga-Kader stehen, wurden bereits von ihm geformt. Jetzt wagt er beim VfL den nächsten Schritt: seine Premiere im Seniorenfußball. Unter Cheftrainer Oliver Peters soll Brand frische Impulse setzen und das Trainerteam deutlich breiter aufstellen. Für Peters ein Glücksfall: „Jens kennt die Jungs, die Jungs kennen ihn, das ist ein Riesenvorteil.“ Die offizielle Vorstellung des kompletten Trainer- und Betreuerstabs soll Anfang Dezember folgen, wenn alle Gespräche abgeschlossen sind. Emslage rüstet auf und macht ernst Mit der Verlängerung des Trainerteams, der Vorstandsverstärkung durch Bahns und der Rückkehr von Brand unterstreicht der VfL Emslage seine Ambitionen für die kommende Saison deutlich. Die Botschaft ist klar: Beim VfL soll wieder richtig angegriffen werden. Emslage macht sich bereit. ____________________ Vorwärts Nordhorn setzt auf Maier - Weusmann übernimmt das Kommando im Hintergrund

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Beim SV Vorwärts Nordhorn herrscht frühzeitig Klarheit auf den wichtigsten Positionen! Trainer Viktor Maier bleibt auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Landesliga-Mannschaft, ein deutliches Zeichen für Kontinuität beim Traditionsklub. Der Verein stellt klar: Maier hat seit seinem Amtsantritt maßgeblich zur positiven Entwicklung des Teams beigetragen. Gemeinsam mit seinem Trainerstab habe er die Mannschaft stabilisiert und sie sportlich wie mental vorangebracht. Im Hintergrund gibt es ebenfalls eine entscheidende Veränderung: Nico Weusmann übernimmt ab Sommer das Amt des sportlichen Leiters. Er folgt auf Tim van der Kamp, der seine Tätigkeit zum Saisonende beendet. Laut Weusmann herrschte schnell Einigkeit mit Präsidium und Verantwortlichen, Maier unbedingt weiter an Bord zu halten. Der Coach genieße „volle Rückendeckung“, eine deutliche Botschaft an Mannschaft und Umfeld. Der Klub will nun zeitnah weitere Gespräche mit dem Trainerteam und den Spielern führen. Ziel: den eingeschlagenen Weg mit möglichst viel bewährtem Personal fortsetzen. Vorwärts Nordhorn setzt damit ein starkes Zeichen: Kein Umbruch, keine Experimente, der erfolgreiche Kurs soll konsequent weitergehen. ____________________ Bersenbrück zündet Offensiv-Feuerwerk gegen tapferes Biene

– Foto: Rehkamp