Emslage legt Grundstein in furioser Anfangsphase

Der VfL Emslage hat in der Bezirksliga mit einem klaren 4:1-Heimerfolg über den SV Concordia Emsbüren drei Punkte eingefahren. Den Grundstein legten die Gastgeber mit einer furiosen Anfangsphase, in der sie den Gegner förmlich überrollten.

Von Beginn an präsentierte sich der VfL hellwach, aggressiv in den Zweikämpfen und effektiv im Abschluss. Bereits in der 5. Minute brachte Lüken die Hausherren in Führung, nur zwei Minuten später legte Steinkamp das 2:0 nach. Concordia wirkte verunsichert und fand keine Mittel gegen das hohe Tempo des Gegners. Steinkamp erhöhte nach 17 Minuten auf 3:0, ehe ein wuchtiger Distanzschuss in der 28. Minute für das 4:0 (Briegert) sorgte.