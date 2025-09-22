– Foto: Rüther

Emslage knapst am Punkt vorbei

– Foto: Rüther

Ein Punkt war möglich, blieb aber liegen Sonntag in Freren: 23. Minute, Christian Braininger trifft zum 1:0 und dabei blieb’s. Emslage hatte Chancen, Freren auch, doch am Ende stand nur Hendrik Jakobs im Mittelpunkt, der im Emslager Tor wieder ein paar Hochkaräter entschärfte.

So nimmt Freren die Punkte mit und schiebt sich oben ran, während Emslage unten weiter wartet. Mittwoch geht’s für den VfL daheim gegen die Weiße Elf aus Nordhorn weiter, Freren reist zum punktgleichen Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn II. __________ Salzbergen gegen Veldhausen: Drei Tore in 20 Minuten So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SV Veldhausen 07 Veldhausen 3 0 Abpfiff Es gibt Sonntage, da ist ein Fußballspiel nach einer halben Stunde praktisch erledigt. Der Auftritt von Veldhausen in Salzbergen war so einer. Nach gerade einmal 20 Minuten stand es 3:0 für die Gastgeber – und das sollte bis zum Abpfiff reichen. Die Geschichte ist schnell erzählt: Ecke von rechts, Kevin Drees steigt hoch, 1:0. Wenig später nimmt Nick Schulten Fahrt auf, Levin Leifeling schiebt trocken ein, 2:0. Wieder nur Augenblicke danach: Flanke Leifeling, Kopfball Drees, 3:0. Veldhausen wirkte überrumpelt, Salzbergen wirkte zufrieden. Der Rest des Spiels war ein Kontrastprogramm. Veldhausen rappelte sich auf, kam nach der Pause sogar zu einigen ordentlichen Chancen, scheiterte aber wiederholt am gut aufgelegten SVA-Keeper Fockers – oder an sich selbst. Salzbergen ließ das Tempo der Anfangsphase vermissen, verteidigte das Ergebnis aber clever runter. So blieb es beim 3:0, einem Ergebnis, das für beide Seiten symbolisch wirkt: Salzbergen gelingt der kleine Befreiungsschlag im Tabellenkeller, Veldhausen muss weiter auf den ersten Auswärtsdreier warten. Immerhin: Der kämpferische Auftritt in Hälfte zwei macht Mut. ➡️ Bericht von EmsTV ⬅️ Und die Veldhauser Fans? Sie glauben trotz der Niederlage weiter an ihre Mannschaft - lautstark, zahlreich und treu. __________ Sparta bringt drei Punkte aus Nordhorn mit

Archivbild

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Sparta Werlte Werlte 0 1 Abpfiff Der Kunstrasenplatz an der Wehrmaate hat schon so manche Mannschaft in dieser Saison ins Straucheln gebracht. Zuletzt erwischte es den SV Langen, der hier mit 7:1 unterging. Sparta Werlte aber zeigte sich unbeeindruckt und gewann mit 1:0. Das Tor fiel früh: Als sich Nordhorns Keeper und sein Verteidiger uneins waren, nutzte Bernhard Kleymann die Situation und schob den Ball über die Linie. Saisontreffer Nummer vier, Vorlage von Alexander Kenning. Danach stellte Sparta den Laden hinten zu und verteidigte die Führung mit Geduld, Schweiß und einem Torwart, der an diesem Nachmittag nichts anbrennen ließ. Jannik Rolfes, der Mann im Kasten, freute sich hinterher über die solide Abwehrarbeit: „Die Schüsse, die aufs Tor kamen, das waren eher so Schüsschen. Da hat die Viererkette mir vorher schon viel Arbeit abgenommen.“ Und doch, bei den Bällen, die durchkamen, war Rolfes hellwach. „So lässt sich das Wochenende gut ausleben“, grinste er im Interview. Nordhorn versuchte es nach der Pause mit mehr Druck, doch Sparta hielt dagegen. Maurice Matic hätte in der Schlussphase alles klar machen können, scheiterte aber knapp - pzweimal. Am Ende blieb es beim 1:0, das Werlte nach acht Spielen auf zehn Punkte und Platz neun klettern lässt. Die Weiße Elf rangiert mit elf Punkten knapp davor. Und weil Fußball nie nur Fußball ist, wurde in der Kabine schon der Blick nach vorn geworfen: Nächste Woche Herbstmarkt in Werlte, dazu das Heimspiel gegen Schwefingen. Ein Gegner, mit dem noch eine kleine Rechnung offen ist, schließlich war es Schwefingen, das Sparta vor zwei Jahren am letzten Spieltag in die Emslandliga schickte. Das Wiedersehen verspricht also nicht nur sportlich Spannung. Und wenn Rolfes wieder die Null hält, dürfte die Feier auf dem Markt gleich doppelt so ausgelassen werden. __________ SV Concordia Emsbüren dreht Rückstand und siegt in Neuenhaus

Archivbild – Foto: Diebel