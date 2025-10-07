Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽

Emslage cool, Lähden konfus Montagabend, Flutlicht, Kellerduell, eigentlich das perfekte Setting für einen Befreiungsschlag. Doch an der Jahnstraße setzte es für Lähden/Holte die nächste Enttäuschung. Emslage II gewann verdient mit 3:1.

Schon nach acht Minuten klingelte es: Marc Düsenborg traf zum 0:1, wohl nicht ganz ohne Abseitsverdacht. Zehn Minuten später sorgte Michael Vorholt mit einem wuchtigen Schuss für den Ausgleich. Ein kurzes Aufbäumen, dann wieder Leerlauf. Nach der Pause rutschte das Spiel endgültig aus Lähdener Sicht davon. Ein Abpraller brachte das 1:2, ehe Steffen Fischer mit einem harmlos wirkenden Fernschuss das 1:3 besorgte, Thrun im Tor sah dabei unglücklich aus.

In der Schlussphase flogen die Bälle „im Minutentakt“ in den Emslager Strafraum, wie Liveticker-Autor Hannes Vorholt notierte, doch der Anschluss wollte nicht mehr fallen. Lähden steckt damit tiefer in der Krise. Am Sonntag wartet mit Meppen III der nächste Brocken. _______________ Herzlichen Glückwunsch an SV Concordia Emsbüren!

– Foto: KSB EMSLAND

Auf der Mitgliederversammlung am 02.10.2025 wurden Andreas Lohle und Franz Silies für ihre herausragenden Verdienste zu Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Andreas Lohle leitete die Concorden von 1985 bis 2003 und wurde 1997 als erster Emsländer DFB-Ehrenamtssieger ausgezeichnet. Franz Silies führte den Verein von 2003 bis 2020 und ist bis heute aktiv für den SV Concordia Emsbüren im Einsatz. Vom NFV Kreis Emsland gratulierten KFV-Ehrenvorsitzender Hubert Börger sowie der stellvertretende Kreisvorsitzende Reinhard Deermann. Auch Michael Koop, Präsident des KreisSportBund Emsland, überbrachte die Glückwünsche. Danke euer jahrzehntelanges Engagement im Ehrenamt -ihr seid wahre Vorbilder! (Pressemitteilung: KSB EMSLAND) _______________ Feiertags-Fußball mit Pizza-Ende

– Foto: SG Neulangen/Langen

Fr., 03.10.2025, 11:00 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SG Neulangen/Langen SG Neulangen/Langen 1 6 Abpfiff Manche nutzen den Tag der Deutschen Einheit, um auf der Couch über Einheit nachzudenken. Andere, wie die Damen der SG Neulangen/Langen, sorgen einfach selbst für harmonische Verhältnisse: nämlich zwischen Ball und Tor. Beim Tabellenletzten TUS Hinte rollte die Kugel früh in die richtige Richtung. Nach 15 Minuten verwandelte Marina Albers einen Elfmeter so trocken, dass selbst der Wind an der Nordsee kurz inne hielt. Maike Niemeyer legte mit dem 0:2 nach (26’), ehe ein unglücklicher Foulelfmeter den Gastgeberinnen kurz Hoffnung schenkte (34’, Stefanie Schröder). Doch Hoffnung ist bekanntlich kein Spielsystem und schon vier Minuten später zog Maike Specker ab, mit dem linken Fuß (dem eigentlich zur Zierde gedachten), und stellte auf 1:3. Nach der Pause schaltete Neulangen/Langen nicht etwa zurück, sondern gefühlt noch einen Gang hoch. Maria Brand zimmerte das 1:4 per Distanzschuss ins rechte Eck (47’), Maike Niemeyer machte mit ihrem zweiten Treffer (53’) alles klar, und Judith Düthmann setzte mit einem Sololauf Marke „Warum eigentlich nicht?“ den Schlusspunkt (75’). Defensiv ließ die SG kaum etwas zu, vorne wurde kombiniert, gelacht und getroffen. Am Ende stand ein 1:6, das so souverän war, dass selbst der Pizzabelag danach wohlgeordnet auf dem Teig lag. Ein Feiertag, wie er im Buche steht, inklusive Bier, Lächeln und Tabellenplatzfestigung. Nächstes Spiel: Sonntag, 12. Oktober 2025, 12:30 UHR - Auswärts beim TUS Obenstrohe

– Foto: SG Neulangen/Langen

_______________ Altenlingen bringt Druck, Dohren bringt Punkte

– Foto: SV Dohren