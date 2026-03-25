Emsländer Trio überzeugt - Spitzenplätze gefestigt

Drei Spiele, drei Siege: Die Frauen-Teams aus dem Emsland liefern in der Landesliga Weser-Ems geschlossen ab. Tabellenführer SC Spelle-Venhaus bleibt souverän, Verfolger SV Concordia Emsbüren hält den Druck hoch und Aufsteiger FSG Union Meppen/Schwefingen unterstreicht seine starke Saison eindrucksvoll.

Der SC Spelle-Venhaus wurde seiner Favoritenrolle einmal mehr gerecht und setzte sich mit 4:1 gegen BW Lohne durch. Bereits in der 2. Minute brachte Nina Wilmes ihr Team in Führung und legte damit den Grundstein für eine dominante erste Halbzeit.

Spelle kontrollierte das Spielgeschehen, erhöhte durch Lisa-Marie Egbers nach einer Ecke sowie Lea Berger und Anna Pelle noch vor der Pause auf 4:0. Lohne kam erst im zweiten Durchgang besser ins Spiel und nutzte einen Umschaltmoment zum Ehrentreffer. Am klaren Spielverlauf änderte das nichts, Spelle bleibt Tabellenführer.

Effiziente Concordia hält Anschluss

Der SV Concordia Emsbüren startete mit einem 4:2-Heimsieg gegen den TuS Neuenkirchen in die Rückrunde und festigte damit Rang zwei.

Nach ausgeglichener Anfangsphase brachte Ida Jansen die Gastgeberinnen in Führung, ehe Neuenkirchen zwischenzeitlich ausglich. In der stärksten Phase vor der Pause stellte Concordia durch Sina Brockhaus und erneut Jansen auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel verlor Emsbüren etwas den Spielfluss, ließ den Gegner nach einem Konter noch einmal auf 3:2 herankommen, blieb aber defensiv stabil. In der Schlussphase sorgte Nienke den Ouden nach Ballgewinn und Konter für die Entscheidung zum 4:2-Endstand.

FSG dreht nach der Pause auf

Aufsteiger FSG Union Meppen/Schwefingen setzte mit einem 6:1-Auswärtssieg beim Osnabrücker SC ein deutliches Ausrufezeichen und untermauerte Platz vier.

Zunächst tat sich die FSG trotz Chancenüberzahl schwer. Charlotte Dopp brachte ihr Team nach rund 30 Minuten in Führung, doch Osnabrück glich per Distanzschuss aus. Kurz vor der Pause stellte Annika Backs den Vorsprung wieder her.

Im zweiten Durchgang zeigte die FSG dann ihre Qualität: Finja Hagemann erhöhte nach einer Ecke auf 3:1, ehe in der Schlussphase ein regelrechtes Torfestival folgte. Dopp schnürte ihren Doppelpack, Theresa Meiners traf per Hacke und setzte mit dem Schlusspfiff den 6:1-Endstand.

Fazit:

Das Emsland präsentiert sich in der Landesliga Weser-Ems der Frauen in Topform. Spelle marschiert vorneweg, Emsbüren bleibt erster Verfolger und Aufsteiger FSG Union Meppen/Schwefingen mischt weiterhin überzeugend im oberen Tabellendrittel mit.