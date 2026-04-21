Emsdetten punktlos in 2026: Coach schmeißt hin - Feuerwehrmann ist da

Borussia Emsdetten (in Rot) läuft seinen Gegnern aktuell erfolglos hinterher. – Foto: Lars Paterok

Der SV Borussia Emsdetten braucht ein kleines Wunder, um nicht nach acht Jahren in die Landesliga zurückzukehren. Unter Neu-Coach Marc Wiethölter gab es in der Hinrunde ordentliche 20 Punkte. Die Torausbeute ließ jedoch schon damals zu wünschen übrig (nur 15 Tore in 15 Partien). In der Rückrunde geht inzwischen gar nichts mehr. Alle acht Ligapartien wurden im Kalenderjahr 2026 verloren (3:17 Tore), so dass Wiethölter nach nur zehn Monaten am Montag hingeschmissen hat. Der Nachfolger ist ein alter Bekannter. Roland Westers, bereits viele Jahre Trainer bei der Borussia gewesen, springt in den letzten sechs Partien als "Feuerwehrmann" ein.

Dass Wiethölter zurückgetreten ist, kam überraschend. War er doch bei vorherigen Stationen seinen Vereinen stets lange treu geblieben und mit ihnen durch dick und dünn gegangen (fünf Jahre beim SC Altenrheine und sechs Jahre beim TuS Recke). Doch in Emsdetten passte es nicht, wie er gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" durchblicken lässt: "Es gab die eine oder andere infrastrukturelle Entwicklung, die mir nicht so passte. Es gab ein paar Themen, bei denen ich als Trainer zu viele Kompromisse eingehen musste. Schmutzige Wäsche möchte ich aber nicht waschen. Wir sind zusammen gescheitert. Jetzt ist erst mal Fußballpause angesagt, aber grundsätzlich möchte schon im Fußball weiterarbeiten."

Der Sportliche Leiter Hans-Dieter Jürgens hatte offensichtlich keine Probleme gesehen und gibt zu Protokoll, dass er mit Wiethölter in die Landesliga gegangen wäre: "Marc hat sich aufgeopfert und sich nichts vorzuwerfen." Nun muss Jürgens jedoch ein komplett neues Trainerteam für die Spielzeit 2026/27 suchen, denn auch Co-Trainer Tim Plottek ist zurückgetreten.