Emsdetten 05 verstärkt Offensive mit Bezirksliga-Knipser

Landesliga-Aufsteiger Emsdetten 05 hat unter der Woche den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Rui Petro Guimares kommt ein Offensivspieler zu 05, der das Toreschießen im Blut hat.

59 Tore sind es allein seit seiner Rückkehr zum SC Münster 08 im Sommer 2022. Vorher lief der 25-Jährige sogar für Westfalia Kinderhaus auf und traf in der Landes- sowie in der Westfalenliga. Nach vier Jahren bei Nullacht, bei insgesamt sechs Aufeinandertreffen mit seinem zukünftigen Verein traf er dreimal, verlässt Guimares den derzeitigen Tabellenführer der Bezirksliga 12 im Sommer und heuert in der Landesliga an − Nicht ausgeschlossen, dass er dort dann gleich wieder auf seine alte Mannschaft stoßen wird, denn die Münsteraner sind auf gutem Wege den lang ersehnten Wiederaufstieg in die Landesliga zu erreichen.

Emsdettens Sportleiter Matthias Lüttmann war schon länger an Guimares dran und freut sich, ab Sommer eine weitere Waffe in der Offensive aufwarten zu können: "Wir wollten die Tore in der Offensive auf mehr Schultern verteilen als nur auf die Schomakers", spaßt Lüttmann bei bei Heimspiel-Online. "In der Offensive mussten wir noch etwas tun. Ich wollte ihn schon länger haben."