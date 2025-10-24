Emsbüren will gegen Schlusslicht nichts anbrennen lassen

– Foto: Robert Gertzen

Nach einem spielfreien Wochenende empfängt der SV Concordia Emsbüren am Sonntag den noch sieglosen Osnabrücker SC. Trainer Marcel Gebhardt fordert volle Konzentration – während OSC-Coach Philipp Mennemann ankündigt, dem Favoriten das Leben schwer machen zu wollen.

Nach einem spielfreien Wochenende kehrt der SV Concordia Emsbüren am Sonntag in den Ligaalltag zurück. In der Frauen-Landesliga Weser-Ems trifft der Tabellenzweite auf den noch punktlosen Osnabrücker SC – eine vermeintlich klare Angelegenheit, doch Trainer Marcel Gebhardt mahnt zur Vorsicht.



So., 26.10.2025, 12:30 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren Osnabrücker SC Osnabr. SC 12:30 PUSH

„Nach einem spielfreien Wochenende freuen wir uns auf die Aufgabe OSC. Die Mädels sind voller Tatendrang, wir haben diese Woche sehr gut trainiert“, sagte Gebhardt vor der Partie. Nach dem 1:1 im Topspiel gegen Jemgum wolle seine Mannschaft nun wieder dreifach punkten. „Nach dem Remis gegen Jemgum werden wir alles geben und versuchen, die drei Punkte in Emsbüren zu behalten.“ Auch wenn der Gegner am Tabellenende steht, warnt der Trainer davor, den OSC zu unterschätzen: „Auch wenn OSC bis jetzt noch keinen Sieg in dieser Spielzeit verbuchen konnte, müssen wir trotzdem von Anfang an hellwach sein. Sie werden alles geben, um uns die Punkte streitig zu machen.“