– Foto: René Diebel

Emsbüren überrollt Hage mit 8:1 Concordia feiert höchsten Saisonsieg – Trainer Gebhardt sieht trotz des Kantersiegs auch Schwächen.

Der SV Concordia Emsbüren hat sich in der Landesliga Weser-Ems mit einem 8:1 gegen den SV Hage eindrucksvoll an der Tabellenspitze festgebissen. Trainer Marcel Gebhardt betonte nach der Partie allerdings, dass das Spiel enger war, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Ein deutlicher 8:1-Erfolg stand am Ende auf der Anzeigetafel – doch ganz so klar, wie es das Resultat widerspiegelt, war die Begegnung zwischen dem SV Concordia Emsbüren und dem SV Hage nicht. Vor rund 200 Zuschauern sorgte zunächst Lotta Tiebel in der 9. Minute für die Führung der Gastgeberinnen. Doch Hage hielt dagegen, wie Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt einräumte: „So klar wie das Ergebnis aussieht, war es nicht. Zumindest in der ersten Halbzeit. Hage hätte auch in Führung gehen können, dann wäre das Spiel vielleicht in eine andere Richtung gegangen.“ Nach dem 1:0 boten sich den Gästen noch Chancen zum Ausgleich, ehe Vanessa Köpplin kurz vor der Pause zum 2:0 traf – für Gebhardt ein Schlüssel: „Das 2:0 kurz vor der Pause war dann, glaube ich, der erlösende Treffer.“

Nach dem Seitenwechsel spielte sich Emsbüren in einen Rausch. Innerhalb weniger Minuten erhöhten Lotta Tiebel und Tomke Buchalla auf 4:0. „In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Vielzahl von Chancen, die wir nicht genutzt haben – teilweise nicht zielstrebig genug oder hervorragend von der Torhüterin gehalten. Die Tore zum 3:0 und 4:0 folgten schnell nacheinander, spätestens ab da war bei Hage der Stecker gezogen“, erklärte Gebhardt. In der Schlussphase fielen die Treffer fast im Minutentakt. Neben Tiebel und Buchalla trugen sich auch Alessia da Silva Lopes (71., 83. Handelfmeter) und erneut Tiebel (81.) in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte allerdings Hage: Mara Dreyer erzielte in der 89. Minute den Ehrentreffer zum 8:1. Gebhardt zeigte sich darüber unzufrieden: „Der Treffer zum 8:1 für Hage war aber aus meiner Sicht überflüssig, wir haben da nicht gut verteidigt.“