Emsbüren stolpert, Varenrode jubelt

Varenrode legte früh vor, Maximilian Krieger (25.) traf nach einer Ecke per Kopf und schien auf dem besten Weg, den Nachmittag zur einseitigen Angelegenheit zu machen. Chancen gab es reichlich, mal an die Latte, mal daneben, mal in die Arme des aufmerksamen Emsbürener Keepers. Nur das zweite Tor wollte einfach nicht fallen.

Es gibt Spiele, die plätschern dahin wie ein Sonntagnachmittag im Gartenstuhl. Und es gibt Spiele wie dieses: Sie nehmen Anlauf, stolpern, rappeln sich wieder auf und landen schließlich mit einem lauten Knall in der Nachspielzeit.

Und so kam es, wie es im Fußball eben manchmal kommt: Der Gegner macht’s. Maurice Blender staubte in der 78. Minute ab und plötzlich war die Partie wieder offen. Das Publikum roch die Sensation, Emsbüren schöpfte Mut, Varenrode wirkte kurz irritiert.

Dann die Nachspielzeit. Jesse Kruse fasste sich ein Herz, zog mit rechts ab und traf hart in die linke untere Ecke (90‘+1). Jubel, Erleichterung, fast schon ein Schlussakkord. Wäre da nicht noch Jonas Schüring gewesen, der drei Minuten später die Notbremse zog und dafür mit Rot vom Platz geschickt wurde (90‘+4).

Am Ende blieb es beim 1:2. Verdient, ja, aber eben auch ein Spiel, das Emsbüren mit ein bisschen mehr Glück in eine andere Richtung hätte drehen können. Stattdessen gingen die Gäste mit drei Punkten nach Hause, während die Gastgeber wohl noch ein wenig über „das eine Tor zu viel“ nachdenken werden.

Und weil das alles so plastisch klingt: ein großes Dankeschön an Michael Wolbers, der im Liveticker mit ruhiger Hand durchs Auf und Ab geführt hat. Fast so, als hätte er selbst auf der Trainerbank gesessen.