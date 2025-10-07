Emsbüren siegt spät in Lohne

BW Lohne lieferte Spitzenreiter Concordia Emsbüren ein intensives Duell und kämpfte sich nach 0:2-Rückstand zurück. In der Nachspielzeit sorgten jedoch zwei Treffer von Lotta Tiebel für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Der Tabellenführer SV Concordia Emsbüren hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems seine Spitzenposition mit einem 4:2-Auswärtssieg bei BW Lohne verteidigt. Dabei sah es lange Zeit nach einem Punktgewinn für die Gastgeberinnen aus, ehe Concordia in der Nachspielzeit doppelt traf.

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild. „Zwischen der 60. und 75. Minute war die stärkste Phase von Lohne“, räumte Gebhardt ein. „Da hat man das Pokalspiel zwei Tage vorher schon gemerkt.“ Die Gastgeberinnen belohnten sich in dieser Phase mit einem Doppelschlag: Zunächst verkürzte Emma Kühling (68.), kurz darauf traf Rieke Willenborg zum 2:2 (70.).

„Wir waren von Beginn an wach und haben schnell ins Spiel gefunden“, erklärte Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt. Seine Mannschaft ging früh durch Alessia da Silva Lopes (10.) in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Lotta Spies auf 2:0 (45.). „Die Tore zum 1:0 und 2:0 haben uns natürlich sehr geholfen und Sicherheit gebracht“, so Gebhardt weiter. In der ersten Halbzeit sei sein Team klar spielbestimmend gewesen und habe sich weitere Chancen herausgespielt, die jedoch ungenutzt blieben.

Für Lohnens Trainer Carsten Mirbach war es dennoch ein bitterer Nachmittag. „Leider wurden wir nicht belohnt für eine charakterstarke Leistung“, sagte er. „Eigentlich war es ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, das auch ein Unentschieden verdient gehabt hätte.“ Mirbach haderte allerdings mit dem Schiedsrichter: „Fehler passieren jedem, aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn man zwei Meter Abseits nicht sieht – und das dann auch noch spielentscheidend ist.“

Tatsächlich fiel das 3:2 für Emsbüren in der 90. Minute unter umstrittenen Umständen. Lotta Tiebel traf, und selbst der Gästetrainer soll laut Mirbach eingeräumt haben, dass eine Abseitsposition vorgelegen habe. In der Nachspielzeit legte Tiebel dann noch das 4:2 nach und besiegelte damit Emsbürens sechsten Sieg im siebten Spiel.

Trotz der Enttäuschung blickte Mirbach nach vorn: „Es tut mir sehr leid für meine Mannschaft, dass sie für ihren tollen Auftritt nicht belohnt wurde. Aber wir werden trotzdem unseren Weg weitergehen, und ich bin mir sicher, dass wir die nächsten Spiele erfolgreich bestreiten werden.“

Gebhardt dagegen zeigte sich voll des Lobes für sein Team: „Ganz viel Respekt und Anerkennung an meine junge Mannschaft. Sie haben nochmal alles gegeben und in der Nachspielzeit zwei Tore erzielt. Ich bin sehr stolz auf die Mädels, wie sie die schwere Hürde Lohne gemeistert haben.“

Mit dem Sieg bleibt Emsbüren gemeinsam mit Spelle-Venhaus an der Tabellenspitze, während BW Lohne mit fünf Punkten aus sechs Spielen weiter im unteren Mittelfeld rangiert.