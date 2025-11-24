Emsbüren setzt sich in torreichem Duell gegen Lohne durch

In einer temporeichen Begegnung gewinnt der SV Concordia Emsbüren mit 4:2 gegen BW Lohne. Beide Trainer loben die starke Leistung ihrer Mannschaften – und blicken zugleich auf die Bedeutung der Winterpause.

Der SV Concordia Emsbüren hat seine starke Hinrunde in der Landesliga Weser-Ems mit einem 4:2-Heimerfolg gegen BW Lohne bestätigt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt bleibt damit Tabellenzweiter und hält den Anschluss an Spitzenreiter Spelle-Venhaus.

Die Reaktion seiner Mannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. „Die Mädels haben aber gleich die richtige Antwort gegeben und zwei Minuten später wieder durch Lotta Tiebel das 2:1 erzielt“, so Gebhardt. Bis zur Halbzeit erspielte sich Concordia weitere Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt.

Emsbüren erwischte einen optimalen Start. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und konnten nach 15 Minuten durch Lotta Tiebel in Führung gehen“, erklärte Gebhardt. Doch die frühe Führung brachte keine Ruhe, im Gegenteil: „Nach der Führung wurde Lohne stärker und wir haben in der ein oder anderen Situation nicht konsequent verteidigt und so mussten wir das 1:1 hinnehmen.“

Auch nach der Pause blieb das Bild ähnlich. „Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. Durch ein schnelles Tor von Sina Brockhaus erhöhten wir auf 3:1 – in dieser Phase des Spiels waren die Mädels richtig stark“, sagte Gebhardt. Doch Lohne gab sich nicht geschlagen und kam in der 72. Minute zurück ins Spiel, als Emma Kühling einen Fehler der Gastgeberinnen zum 3:2 nutzte. Gebhardt erkannte an: „Das war die stärkste Phase von Lohne.“

Lohnes Trainer Carsten Mirbach zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „In einem sehr guten Spiel beider Mannschaften sind wir leider ohne Punkte geblieben“, sagte er. Der Ausflug nach Emsbüren war für seine bereits dezimierte Mannschaft eine Herausforderung: „Wir sind gerade mal mit zwölf Spielerinnen angereist. Wir haben gut ins Spiel gefunden und den Ball gut laufen lassen.“ Mirbach betonte das Engagement beider Seiten: „Man konnte sehen, dass beide Mannschaften wollten. Am Ende kann man nur gratulieren.“

Emsbüren setzte schließlich den Schlusspunkt. „Nach dem 4:2 in der 82. Minute von Ida Jansen war das Spiel entschieden“, so Gebhardt. Seine Bilanz fällt klar aus: „Riesen Kompliment an meine Mannschaft. Sie haben eine mega Hinrunde gespielt.“

Für Lohne richtet sich der Blick nach vorn. „Wir sind froh, dass jetzt Winterpause ist. Jetzt werden wir uns erholen und gestärkt in die Rückrunde starten. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Bleibt alle gesund“, sagte Mirbach.

Während Concordia mit breiter Brust in die Rückrunde gehen kann, sammelte Lohne trotz der Niederlage wertvolle Energie und Stabilität – und hofft auf einen frischen Start nach der Pause.