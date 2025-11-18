Emsbüren setzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen

Mit einem souveränen 6:0 gegen den SV Harderberg bestätigt Concordia Emsbüren seine starke Form. Trainer Marcel Gebhardt lobt Matchplan, Intensität und Effizienz – und richtet den Blick bereits auf die nächste Aufgabe.
Der SV Concordia Emsbüren hat seine Ambitionen in der Frauen-Landesliga Weser-Ems eindrucksvoll untermauert. Beim 6:0-Heimerfolg über den SV Harderberg ließ die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen und festigte damit Tabellenplatz zwei. Bereits zur Pause lagen die Gastgeberinnen komfortabel vorne, nach dem Seitenwechsel spielten sie ihre Überlegenheit konsequent aus.
Gebhardt zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Die Mädels haben unseren Matchplan ausgezeichnet umgesetzt. Sehr gutes Anlaufverhalten, schnelles Passspiel, die richtigen Entscheidungen in den jeweiligen Aktionen und effektiv im Verwerten von Torchancen.“
Besonders bemerkenswert: Concordia hielt über 90 Minuten das Tempo hoch, variierte zwischen schnellen Kombinationen und gradlinigen Angriffen über die Flügel. Harderberg hingegen tat sich schwer, Zugriff zu bekommen, blieb aber sportlich fair. Auch das betonte Gebhardt: „Die gesamte Mannschaft hat ein riesiges Kompliment verdient. Harderberg war ein sehr fairer Gegner, der sich nie aufgegeben hat und bis zum Schluss alles versuchte, um ein Tor zu erzielen.“
Mit dem souveränen Sieg verbessert Emsbüren nicht nur seine Tordifferenz, sondern bestätigt auch die Stabilität der gesamten Vorrunde. 28 Punkte aus elf Spielen und 44 erzielte Treffer sprechen eine deutliche Sprache. „Wir sind richtig stolz auf unser Team für die geleistete Vorrunde“, sagte Gebhardt. Drei Treffer von Tomke Buchalla, dazu Tore von Ida Jansen, Lotta Tiebel und Sina Brockhaus machten das Ergebnis am Ende deutlich.
Auch defensiv blieb Concordia stabil: Harderberg kam nur vereinzelt zu Entlastungsangriffen und wurde meist früh gestört. Die Gastgeberinnen ließen kaum Chancen zu und kontrollierten das Zentrum konsequent.
Dennoch richtet Gebhardt den Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorn – denn am kommenden Sonntag wartet ein formstarker Gegner aus Lohne. „Wir werden nochmal alles reinwerfen, um die Punkte zu bekommen“, kündigte der Trainer an.
Mit der aktuellen Form dürfte Concordia für den Tabellenfünften bestens gerüstet sein. Der deutliche Heimsieg gegen Harderberg ist jedenfalls ein klares Signal an die Konkurrenz, dass Emsbüren im Aufstiegsrennen weiter ein Wörtchen mitreden will.