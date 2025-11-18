– Foto: Robert Gertzen

Emsbüren setzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen Concordia dominiert Harderberg klar und bleibt Spitzenreiter Spelle-Venhaus dicht auf den Fersen. Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Harderberg Emsbüren Marcel Gebhardt

Mit einem souveränen 6:0 gegen den SV Harderberg bestätigt Concordia Emsbüren seine starke Form. Trainer Marcel Gebhardt lobt Matchplan, Intensität und Effizienz – und richtet den Blick bereits auf die nächste Aufgabe.

Der SV Concordia Emsbüren hat seine Ambitionen in der Frauen-Landesliga Weser-Ems eindrucksvoll untermauert. Beim 6:0-Heimerfolg über den SV Harderberg ließ die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen und festigte damit Tabellenplatz zwei. Bereits zur Pause lagen die Gastgeberinnen komfortabel vorne, nach dem Seitenwechsel spielten sie ihre Überlegenheit konsequent aus.



So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SV Concordia Emsbüren Emsbüren SV Harderberg Harderberg 6 0 Abpfiff

Gebhardt zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Die Mädels haben unseren Matchplan ausgezeichnet umgesetzt. Sehr gutes Anlaufverhalten, schnelles Passspiel, die richtigen Entscheidungen in den jeweiligen Aktionen und effektiv im Verwerten von Torchancen.“ Besonders bemerkenswert: Concordia hielt über 90 Minuten das Tempo hoch, variierte zwischen schnellen Kombinationen und gradlinigen Angriffen über die Flügel. Harderberg hingegen tat sich schwer, Zugriff zu bekommen, blieb aber sportlich fair. Auch das betonte Gebhardt: „Die gesamte Mannschaft hat ein riesiges Kompliment verdient. Harderberg war ein sehr fairer Gegner, der sich nie aufgegeben hat und bis zum Schluss alles versuchte, um ein Tor zu erzielen.“