– Foto: Michael Rüther

Emsbüren schlägt VfL Emslage mit 3:2 – Frericks erzielt Dreierpack Eisige Bedingungen und echter Bezirksliga-Fight

In einem umkämpften Duell konnte Aufsteiger SV Concordia Emsbüren am vergangenen Sonntag vor heimischem Publikum einen 3:2-Heimsieg gegen den VfL Emslage feiern. Die Partie bot den rund 250 Zuschauern zahlreiche Wendungen und Tore auf beiden Seiten, mit dem glücklicheren Ende für die Hausherren.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 6. Minute in Führung: Bennet Frericks setzte sich im Strafraum durch und traf zum 1:0. Doch der VfL Emslage zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich ins Spiel zurück. Rund 15 Minuten später gelang M. Schillers per Kopfball der verdiente Ausgleich für die Gäste – 1:1. Kurz vor der Halbzeit konnten die Emsbürener erneut jubeln: Wieder war es Bennet Frericks, der nach einem schnell vorgetragenen Angriff zum 2:1 einschoss. Mit dieser knappen Führung für Emsbüren ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel zeigte der VfL Emslage eine starke Reaktion und konnte bereits in der 50. Minute durch J. Lakeberg erneut ausgleichen – 2:2. Doch die Freude währte nur kurz: Nur zwei Minuten später entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter für Concordia. Auch diesen Strafstoß verwandelte Bennet Frericks souverän zum 3:2-Endstand, womit er alle drei Treffer für die Gastgeber erzielte und maßgeblich für den Heimsieg verantwortlich war. Damit bleibt Concordia Emsbüren auf dem achten Tabellenplatz und kann mit einem wichtigen Erfolgserlebnis in die kommenden Spiele gehen. Der VfL Emslage, der trotz großer Einsatzbereitschaft zweimal einen Rückstand ausgleichen konnte, bleibt weiterhin auf dem letzten Platz der Tabelle und muss im Kampf um den Klassenerhalt dringend punkten.