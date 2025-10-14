Emsbüren im Niesel: Ein 1:1, das niemandem weh tat

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 wird hier Stück für Stück aufgearbeitet, quasi wie eine sportliche Daily Soap, nur mit mehr Grätschen und weniger Drehbuch.

Es war einer dieser Abende, an denen Flutlicht, Nieselregen und ein schwerer Rasen gemeinsam einen Pakt schließen, gegen Schönspielerei, für ehrliche Bezirksliga-Arbeit. Im Sportpark Emsbüren traf Concordia auf den SV Langen, und schon nach wenigen Minuten war klar: Hier wird niemand mit weißem Trikot nach Hause gehen.

Emsbüren begann mit mehr Ballbesitz, Langen mit mehr Geduld. Beide Mannschaften suchten in der ersten Halbzeit nach Lücken, fanden aber meist nur Gegnerbeine. Concordias Keeper Marco Freund bewies in der 30. Minute, dass Reflexe auch bei nassem Rasen funktionieren, eine Großchance der Gäste parierte er glänzend. Auf der Gegenseite fehlte den Hausherren die berühmte Fußspitze oder, je nach Perspektive, das Glück des Tüchtigen.

Nach der Pause änderte sich zunächst wenig, bis Minute 65. Luis Sterthaus tanzte durch die Mitte, Nico Timmer leitete weiter, und Bennet Frericks tat, was ein Stürmer in dieser Lage tun muss: den Ball kompromisslos in die Maschen prügeln. 1:0 für Emsbüren, 7. Saisontor für Frericks, und Jubel im Niesel.

Doch Langen zeigte, warum sie in dieser Liga niemand gern empfängt. Zehn Minuten später kombinierten sie schnörkellos nach vorn, Markus Raming-Freesen bediente Jan-Luca Bruns und der netzte eiskalt zum 1:1 ein (75.). Es war sein ebenfalls siebtes Saisontor, und das passte irgendwie zum Abend: ausgeglichen, zäh, aber mit Niveau.

Danach wogte die Partie hin und her. Emsbüren hatte kurz vor Schluss die Riesenchance zum Sieg, doch der Ball wollte einfach nicht mehr über die Linie. Nach 96 kampfbetonten Minuten pfiff der Schiedsrichter ab, beide Teams wirkten erschöpft, aber nicht unzufrieden.

So blieb am Ende ein Punkt pro Mannschaft, nasse Trikots und das stille Wissen, dass man in Emsbüren auch mit einem 1:1 zufrieden nach Hause gehen darf. Concordia bleibt ungeschlagen und nimmt das gute Gefühl mit ins nächste Spiel beim SV Bad Bentheim.

Konstantin, der Kaltschnäuzige - Schwefingen siegt in Nordhorn

Es war ein Sonntag wie gemacht für Kaffee, Kuchen und drei Auswärtstore. Die Sportfreunde Schwefingen haben in Nordhorn gezeigt, dass sie nicht nur laufen, sondern auch lachen können, wenn’s drauf ankommt. Beim 3:1-Sieg gegen die Landesliga-Reserve von Vorwärts Nordhorn sah zunächst allerdings wenig nach einem entspannten Nachmittag aus.

Gerade fünf Minuten waren gespielt, da lag Schwefingen schon hinten. Luca Rakers traf für die Gastgeber, ein Wachmacher, den die Sportfreunde wohl mit doppeltem Espresso beantworteten. Danach übernahmen sie zunehmend das Kommando, fanden aber bis zur Pause noch nicht die Lücke. Vielleicht war’s der Rasen, vielleicht die Latte, vielleicht einfach Pech, vermutlich alles zusammen.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel dann so einseitig wie ein Familienmonopoly: Schwefingen drückte, Nordhorn verteidigte, und irgendwann war klar, hier fällt bald was. In der 58. Minute war es so weit: Ein Freistoß von Justin Uso segelte in den Strafraum, Alexander Kuhl stand goldrichtig und stocherte das Ding zum 1:1 über die Linie. Keine Schönheit, aber Tore müssen nicht schön sein, sie müssen zählen.

Trainer Daniel Vehring hatte danach ein glückliches Händchen. In der 70. Minute brachte er Konstantin Burs, und der Joker ließ sich nicht lange bitten. Erst lupfte er den Ball in der 86. Minute lässig über den Nordhorner Keeper, als hätte er das auf dem Bolzplatz schon hundertmal geübt. Und weil’s so schön war, legte er in der Nachspielzeit noch einen drauf: Annahme, Schlenzer, 3:1. Zwei Treffer in sieben Minuten, manch anderer braucht dafür eine ganze Saison.

Während Nordhorn nach dem Spiel wohl leise in den Oktobersonntag seufzte, feierten die Schwefinger den verdienten Sieg und den Sprung auf Tabellenplatz drei. Trainer Vehring war zufrieden: „Die Jungs haben heute als Team gefightet.“ Übersetzt heißt das: Keiner hat gemault, alle haben gerannt, und am Ende hat’s Spaß gemacht.

Werlte spielt gut und ärgert sich trotzdem