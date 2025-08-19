Emsbüren II und SuS Darme trennen sich 1:1

Der SV Concordia Emsbüren II und SuS Darme haben sich am Sonntag in einer umkämpften Begegnung 1:1 (1:0) getrennt. In einer zähen Partie entwickelte sich die Spannung erst nach Standardsituationen und einem Elfmeter. Nach einer ereignisarmen Anfangsphase setzte in der 34. Minute ein ruhender Ball das erste Ausrufezeichen: Michael Otting brachte einen Freistoß in den Strafraum, Lukas Hemelt stand am zweiten Pfosten frei und legte für Leon Egbers auf. Dieser vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0. "Bezeichnend: In einem bislang ereignislosem Spiel fällt das erstes Tor nach einem Freistoß", notierte Liveticker-Reporter Frank Schmitz.

Darme kam nach der Pause besser ins Spiel, musste aber zunächst einen Rückschlag hinnehmen: Ein vermeintlicher Treffer von Daniel Bottek in der 65. Minute wurde wegen Abseits aberkannt. Wenig später forderte Emsbüren nach einem Zweikampf im Strafraum vergeblich Elfmeter (58.). Die entscheidende Szene ereignete sich in der 74. Minute: Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Sebastian Kohnen ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte souverän zum 1:1. Es war sein erster Saisontreffer.