– Foto: André Nückel

Emsbüren II startet in die Wintervorbereitung Fünf Testspiele sollen der zweiten Herrenmannschaft den Feinschliff für den Rückrundenauftakt geben.

Die zweite Herrenmannschaft des SV Concordia Emsbüren ist in die Wintervorbereitung gestartet. Bereits in dieser Woche bittet Trainer Christian Möller sein Team wieder auf den Platz, um sich gezielt auf die anstehende Rückrunde in der Kreisliga Süd-Mitte Emsland vorzubereiten.

Den ersten Härtetest bestreitet Emsbüren II am kommenden Mittwoch gegen die SG Geeste/Osterbrock. Die Partie markiert den Beginn einer kompakten Testspielserie, mit der die Mannschaft ihren Leistungsstand überprüfen will. Abwechslungsreiches Testprogramm In den folgenden Wochen stehen vier weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Gegner sind dabei Suddendorf Samern II, Weiße Elf Nordhorn II, Brandlecht sowie der FC Schapen. Die Partien bieten dem Trainerteam die Möglichkeit, unterschiedliche taktische Varianten zu erproben und die Belastungssteuerung im Blick zu behalten.

Gleichzeitig sollen neue Abläufe gefestigt und individuelle Defizite weiter reduziert werden, um bestmöglich in den Ligaalltag zurückzukehren. Fokus auf die Rückrunde Der eigentliche Ernst der Saison beginnt Ende Februar. Am 27. Februar und 1. März steht für Emsbüren II ein Doppelspieltag an. Zunächst wartet Germania Twist, ehe es wenige Tage später gegen Varenrode geht.