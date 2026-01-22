Emsbüren II startet in die Wintervorbereitung

Die zweite Herrenmannschaft des SV Concordia Emsbüren ist in die Wintervorbereitung gestartet. Bereits in dieser Woche bittet Trainer Christian Möller sein Team wieder auf den Platz, um sich gezielt auf die anstehende Rückrunde in der Kreisliga Süd-Mitte Emsland vorzubereiten.
Den ersten Härtetest bestreitet Emsbüren II am kommenden Mittwoch gegen die SG Geeste/Osterbrock. Die Partie markiert den Beginn einer kompakten Testspielserie, mit der die Mannschaft ihren Leistungsstand überprüfen will.
In den folgenden Wochen stehen vier weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Gegner sind dabei Suddendorf Samern II, Weiße Elf Nordhorn II, Brandlecht sowie der FC Schapen. Die Partien bieten dem Trainerteam die Möglichkeit, unterschiedliche taktische Varianten zu erproben und die Belastungssteuerung im Blick zu behalten.
Gleichzeitig sollen neue Abläufe gefestigt und individuelle Defizite weiter reduziert werden, um bestmöglich in den Ligaalltag zurückzukehren.
Der eigentliche Ernst der Saison beginnt Ende Februar. Am 27. Februar und 1. März steht für Emsbüren II ein Doppelspieltag an. Zunächst wartet Germania Twist, ehe es wenige Tage später gegen Varenrode geht.
Diese beiden Partien sollen den Grundstein für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte legen. Mit einer intensiven Vorbereitung, klaren Abläufen und wachsender Stabilität will die Mannschaft den Abstand zu den sicheren Tabellenplätzen weiter verkürzen.
Nach einer wechselhaften Hinrunde setzt Emsbüren II nun auf Kontinuität. Die Testspiele dienen nicht nur der Formfindung, sondern auch der Festigung des Teamgefüges. Mit einem strukturierten Vorbereitungsplan und klaren Zielen soll der positive Trend ausgebaut werden, um in der Rückrunde regelmäßig zu punkten.