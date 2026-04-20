Emsbüren holt zwei A-Jugend-Meister in den Herrenbereich

Der SV Concordia Emsbüren setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: Mit Mika Berendes und Matthis Heyen rücken zwei Spieler aus der erfolgreichen A-Jugend in die erste Herrenmannschaft auf. Nach Meisterschaft und Landesliga-Aufstieg soll nun der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Heyen kommt als Linksverteidiger zum Einsatz. Mit seiner körperlichen Präsenz und seinem Zweikampfverhalten bringt er wichtige defensive Qualitäten mit. Zudem sammelte er bereits erste Bezirksligaminuten im Spiel gegen Bad Bentheim.

Berendes ist im Sturm beheimatet und zeichnet sich durch Technik, Trickreichheit und Abschlussstärke aus. Sein Potenzial deutete er bereits im Testspiel gegen GWA Rheine an, in dem er direkt für die erste Mannschaft traf.

Mit Mika Berendes und Matthis Heyen verstärkt Concordia Emsbüren seine erste Mannschaft mit zwei Spielern aus der eigenen A-Jugend. Beide feierten in der vergangenen Saison die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Nun steht für das Duo die Integration in den Seniorenfußball im Fokus.

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