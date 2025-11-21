Emsbüren erwartet intensiven Jahresabschluss gegen Lohne

– Foto: Foto Oger - Domenic Schlinge

Im letzten Spiel des Jahres trifft der Tabellenzweite SV Concordia Emsbüren auf BW Lohne. Beide Trainer erwarten eine umkämpfte Begegnung, in der Taktik, Motivation und die Ausgangslage der Hinrunde eine Rolle spielen werden.

Für den SV Concordia Emsbüren steht an diesem Sonntag das letzte Spiel des Jahres an – und die Aufgabe hat es in sich. Der Tabellenzweite der Landesliga Weser-Ems empfängt den Fünften BW Lohne, der trotz einer wechselhaften Vorrunde mit spürbarem Selbstvertrauen anreist. Das Hinspiel hatte Emsbüren in Lohne für sich entschieden, doch davon will im Lager der Gastgeber niemand profitieren.



Trainer Marcel Gebhardt erwartet ein Duell auf hohem Intensitätsniveau. „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel. Einen Gegner, der bis in die Haarspitzen motiviert ist“, sagt er. Dass seine Mannschaft das Hinspiel gewonnen hat, spiele in der Vorbereitung zwar eine Rolle, gleiche die Ausgangslage jedoch nicht aus. „Das Hinrundenspiel haben wir in Lohne gewonnen, jetzt beginnt die Rückrunde und Lohne wird alles versuchen, zu punkten.“ Emsbüren hat in dieser Woche noch einmal an Feinheiten gearbeitet. „Wir haben ein paar taktische Veränderungen vorgenommen und diese richtig gut trainiert“, erklärt Gebhardt. Die Stimmung innerhalb des Teams ist positiv, die Bereitschaft groß. „Die Mädels sind absolut heiß auf dieses Spiel und werden nochmal alles reinhauen.“