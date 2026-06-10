Emsbüren dreht wildes Saisonfinale in Harderberg

– Foto: Foto Oger - Domenic Schlinge

Zehn Tore, mehrere Wendungen und ein emotionaler Saisonabschluss: Der SV Concordia Emsbüren hat sich in einem außergewöhnlichen Spiel beim SV Harderberg mit 6:4 durchgesetzt. Vor allem die Moral der Gäste beeindruckte nach einem deutlichen Rückstand zur Pause.

Das letzte Saisonspiel zwischen dem SV Harderberg und dem SV Concordia Emsbüren bot alles, was ein spektakulärer Saisonabschluss braucht. Die Gäste aus Emsbüren setzten sich nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand noch mit 6:4 durch und beendeten die Spielzeit als Tabellenzweiter der Frauen-Landesliga Weser-Ems.

„Das letzte Spiel der Saison war zugleich das verrückteste“, sagte Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt nach der Partie. Dabei hatte seine Mannschaft zunächst ordentlich begonnen und sich früh Torchancen erspielt, ohne diese zu nutzen. Harderberg zeigte sich dagegen eiskalt: „Harderberg hat mit der ersten gefährlichen Situation direkt das 1:0 gemacht“, erklärte Gebhardt. Kristina Evsin traf in der 20. Minute zur Führung, Loreen Neugebauer erhöhte nach einer Ecke fünf Minuten später auf 2:0.

Die Gastgeberinnen nutzten ihre Möglichkeiten konsequent und bauten die Führung kurz vor der Pause durch Alina Willmann sogar auf 3:0 aus. „Da hätte man denken können, das Spiel ist vorbei“, sagte Gebhardt später. Doch noch vor dem Seitenwechsel schlug Emsbüren eindrucksvoll zurück. Theresa Surmann verkürzte nach einer Ecke auf 1:3, ehe Carolin Freis nach Vorlage von Ida Jansen sogar noch das 2:3 erzielte.

Nach der Pause drehte Concordia die Partie vollständig. Ida Jansen traf zunächst zum Ausgleich (54.), anschließend brachte Sina Brockhaus die Gäste mit einem Doppelpack in Führung. „Sina und Ida drehten dann binnen 18 Minuten das Spiel“, fasste Gebhardt die starke Phase seiner Mannschaft zusammen.

Doch die Partie war noch nicht entschieden. In der 89. Minute gelang Pia Kortenjan per Freistoß das 4:4 für Harderberg. „Als alle gedacht haben, das Spiel ist zu Ende, glich Harderberg durch einen super geschossenen Freistoß aus“, sagte Gebhardt.

Die turbulente Nachspielzeit gehörte dann erneut den Gästen. Erst traf Brockhaus nach Vorlage von Ida Jansen zum 5:4, ehe Lotta Tiebel nach Zuspiel von Carla Brüggemann den 6:4-Endstand herstellte. Direkt danach beendete Schiedsrichter Carsten Alexander Henke die Begegnung.

Neben dem sportlichen Spektakel hob Gebhardt auch den fairen Umgang beider Teams hervor. „Ich möchte mich bei Harderberg für das tolle und faire Spiel herzlich bedanken. Ihr seid eine richtig tolle Truppe“, sagte der Concordia-Trainer. Zudem richtete er persönliche Worte an Harderbergs scheidenden Trainer Patric Hagedorn: „Patric, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute.“ Auch der verletzten Harderberger Spielerin wünschte Gebhardt eine schnelle Genesung.

Mit dem Erfolg beendet der SV Concordia Emsbüren die Saison mit 54 Punkten auf Rang zwei, während der SV Harderberg Achter bleibt.