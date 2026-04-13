Emsbüren dreht Partie in Schwefingen nach Rückstand

Im Emsland-Duell der Frauen-Landesliga Weser-Ems hat sich der SV Concordia Emsbüren am Samstag mit 3:1 bei der SG Schwefingen / Union Meppen durchgesetzt. Dabei erwischten die Gäste zunächst keinen einfachen Start. Schwefingen verteidigte tief und diszipliniert, Emsbüren fand nur schwer in die Partie.

Nach rund einer halben Stunde ging jedoch der Gastgeber in Führung. Lia-Marie Feld nutzte einen langen Ball und ein Missverständnis in der Defensive zur überraschenden Führung. Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt beschrieb die Phase als schwierig: „Gegen einen sehr tief stehenden Gegner sind wir nicht so ins Spiel gekommen wie wir uns das vorgenommen haben.“

Bis zur Pause blieb Schwefingen kompakt und ließ nur wenige klare Chancen zu. Emsbüren erspielte sich zwar Möglichkeiten, blieb jedoch ohne Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch zunehmend.

Die Gäste erhöhten den Druck und kamen nach 16 Minuten im zweiten Durchgang zum Ausgleich. Sina Brockhaus stand nach einem abgewehrten Schuss goldrichtig und verwertete zum 1:1. Gebhardt sah darin den Wendepunkt: Seine Mannschaft habe sich in der Halbzeit gesammelt, Fehler angesprochen und die Partie anschließend besser kontrolliert.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit klaren Vorteilen für Emsbüren. Schwefingen kam kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus und konnte sich nur noch mit langen Bällen befreien. Der Favorit nutzte die zunehmende Kontrolle konsequent aus.

Nach einem Foulspiel brachte Lotta Spies Emsbüren per Freistoß mit 2:1 in Führung, ehe Ida Jansen wenig später den 3:1-Endstand herstellte. Trotz der Niederlage zeigte sich Schwefingens Trainer Johannes Meiners mit der Leistung seines Teams über weite Strecken zufrieden: „Wir haben eine super Leistung hingelegt. Unsere Defensivarbeit hat super funktioniert.“

Gleichzeitig räumte er ein, dass am Ende die Kräfte nachließen, wodurch Emsbüren die Partie verdient drehen konnte. Dennoch könne seine Mannschaft auf der gezeigten Stabilität aufbauen. „Trotz unserer wenigen Torchancen können wir sehr zufrieden mit unserem Spiel sein. Darauf können wir aufbauen und die defensive Stabilität mit in die nächsten Spiele nehmen.“

Emsbüren festigt mit dem Sieg den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Spelle-Venhaus, während Schwefingen im Tabellenmittelfeld bleibt.