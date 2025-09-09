Emsbüren bleibt makellos – Schwefingen chancenlos

Drei Spiele, drei Siege: Concordia Emsbüren behauptet sich in der Landesliga Weser-Ems weiter an der Tabellenspitze. Gegen Schwefingen/Union Meppen ließ das Team von Trainer Marcel Gebhardt nichts anbrennen – Gäste-Coach Johannes Meiners sprach von einem „hochverdienten Sieg“.

Der SV Concordia Emsbüren hat seine makellose Bilanz in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ausgebaut. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt deutlich mit 4:0 gegen die SG Schwefingen/Union Meppen und bleibt mit neun Punkten aus drei Spielen in der Spitzengruppe.

Früh stellte Concordia die Weichen auf Sieg: Lotta Spies traf bereits in der 8. Minute, Lina Haking legte nach einer halben Stunde nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lotta Tiebel für die Vorentscheidung, ehe Ida Jansen kurz vor Schluss den Endstand herstellte.

„Hochverdienter Sieg für Emsbüren“, räumte Gästetrainer Johannes Meiners ein. „Sie hatten über 90 Minuten hinweg mehr Ballbesitz und die besseren Chancen.“ Seine Mannschaft habe nur phasenweise mithalten können: „Rund um die Halbzeit hatten wir die beste Phase, in der wir zwei bis vier Konterchancen hatten. Genau in dieser Phase trifft Emsbüren wieder und hat damit das Spiel entschieden.“