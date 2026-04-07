Emsbüren belohnt sich für leidenschaftlichen Auftritt

Altenlingen legt los wie die Feuerwehr, trifft aber das Tor nicht, Emsbüren dagegen schon. Am Ende gewinnt nicht die bessere Anfangsphase, sondern die bessere Gesamtleistung. Und die hatte an diesem Ostermontag eindeutig Concordia.

Die ersten 20 Minuten gehörten klar dem ASV Altenlingen. Emsbüren war zunächst nur im Reaktionsmodus, hatte in vielen Situationen das Nachsehen und musste früh personell nachjustieren.

Schon in der Anfangsviertelstunde erspielte sich Altenlingen drei gute Chancen zur Führung, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Stattdessen blieb es beim Eindruck: viel Aufwand, wenig Ertrag.

Emsbüren wird bissig und eiskalt

Mit dem frühen Wechsel, ob geplant oder erzwungen, kam Emsbüren besser in die Partie. Plötzlich präsenter in den Zweikämpfen, schneller im Umschaltspiel, mutiger nach vorne.

Die Belohnung folgte in der 30. Minute: Sven Wulkotte traf zur Führung nach Balleroberung und Distanzschuss. Spätestens jetzt war das Spiel offen, mit Chancen auf beiden Seiten und ordentlich Intensität.

Altenlingen kam gut aus der Pause, aber Emsbüren legte nach: Hendrik Lohaus erhöhte in der 54. Minute auf 0:2 unter Mithilfe vom ASV Altenlingen. Zwar kam Altenlingen durch Thorben Klatt (79.) noch einmal ran und hatte unter anderem Pech mit einem Pfostentreffer, doch in der Schlussphase machte Lutz Berning in der 90.+7 endgültig den Deckel drauf.

Am Ende verdiente sich Emsbüren die drei Punkte vor allem über eine geschlossene Defensivleistung: mutig, zweikampfstark und mit vollem Einsatz, bis zum Wadenkrampf und darüber hinaus.