Emsbüren behält die Oberhand im Verfolgerduell

Der SV Concordia Emsbüren hat das Verfolgerduell in der Frauen-Landesliga Weser-Ems gegen den TuS Neuenkirchen mit 4:2 für sich entschieden. In einer abwechslungsreichen Partie legten die Gastgeberinnen früh den Grundstein für den Erfolg, mussten am Ende jedoch noch einmal zittern.

„Wir sind gut in die Partie gekommen und sind in der 15. Minute durch Ida Jansen in Führung gegangen“, erklärte Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Neuenkirchen glich nur wenige Minuten später aus und zeigte sich auch danach engagiert. Trainer Markus Gertz betonte: „Wir traten trotzdem mutig auf und versuchten immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Dies gelang uns auch immer wieder sehr gut.“

Emsbüren fand jedoch schnell zurück in die Spur. „Wir fanden aber schnell wieder in unser Spiel zurück und konnten per Doppelschlag durch Sina Brockhaus und Ida Jansen das Ergebnis auf 3:1 erhöhen“, so Gebhardt. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bis zur Pause bei diesem Spielstand.

Auch Gertz sah die entscheidende Phase vor der Halbzeit: „Leider mussten wir innerhalb von vier Minuten zwei Tore hinnehmen, die zwar gut ausgespielt waren, aber zu verhindern gewesen wären.“ Dennoch blieb seine Mannschaft im Spiel und nahm sich für die zweite Hälfte mehr Druck vor.

Diese verlief aus Sicht der Gastgeberinnen weniger souverän. „Die zweite Halbzeit war nicht so gut von uns, viele Abspielfehler und Neuenkirchen hat das auch besser gemacht“, sagte Gebhardt. Zudem musste Anna Lammers verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussah.“

Neuenkirchen nutzte die Phase und verkürzte spät auf 2:3. „Nach dem 3:2 sind wir ein wenig geschwommen, das war die stärkste Phase von Neuenkirchen“, räumte Gebhardt ein. Gertz beschrieb den Treffer so: „Maria Buschermöhle wurde auf rechts außen geschickt, sprintete bis zur Grundlinie und spielte den Ball flach in den Fünfer, Engbarth hatte wenig Probleme, das 2:3 zu markieren.“

In der Schlussphase gingen die Gäste volles Risiko. „Fünf Minuten vor Schluss setzten wir alles auf eine Karte und stellten auf Dreierkette um“, so Gertz. Doch die Aufholjagd blieb unvollendet. Stattdessen sorgte ein Konter in der Nachspielzeit für die Entscheidung: „Nienke konnte ihre sehr gute Leistung mit dem 4:2 krönen“, sagte Gebhardt.

Gertz zog trotz der Niederlage ein differenziertes Fazit: „Letztendlich war Emsbüren spielerisch besser, wir dafür kämpferisch. Ein Punkt wäre durchaus verdient, aber wahrscheinlich auch etwas glücklich gewesen.“

Unterm Strich stand für Emsbüren ein verdienter Heimsieg, mit dem der Tabellenzweite seine starke Position weiter festigt.