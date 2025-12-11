 2025-12-03T05:51:34.672Z

Expertentipp

Emre Turan tippt den 17. Spieltag der Berlin-Liga

Berlin Türkspor Leistungsträger und langjähriger Regionalligaspieler gibt eine Prognose für den letzten Spieltag des Jahres ab

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den letzten Spieltag im Jahr 2025 tippt Türkspor Innenverteidiger Emre Turan

1. FC Wilmersdorf - SSC Südwest 1947
Wilmersdorf klarer Favorit
⚽ mein Tipp: 3:0

TSV Rudow Berlin - Berlin Türkspor
Redaktion tippt für Emre Turan
⚽ mein Tipp: 2:2

Füchse Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Spiel auf Augenhöhe - am Ende ein Unentschieden
⚽ mein Tipp: 1:1

SC Charlottenburg - VfB Fortuna Biesdorf
SCC spielt eine gute Saison
⚽ mein Tipp: 2:0

SFC Stern 1900 - VSG Altglienicke II
Ein enges Spiel
⚽ mein Tipp: 2:1

SV Empor Berlin - Berliner SC
Beide zuletzt gewonnen - Heimvorteil Empor
⚽ mein Tipp: 3:2

FSV Spandauer Kickers - SC Staaken
Staaken gut drauf
⚽ mein Tipp: 2:2

TSV Mariendorf 1897 - Frohnauer SC 1946
Ausgeglichenes Spiel mit besserem Ende für Frohnau
⚽ mein Tipp: 1:2

Polar Pinguin Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
Beide müssen punkten
⚽ mein Tipp: 3:1

Wer ist Emre Turan?

Alles über die Berlin-Liga hier

Aufrufe: 011.12.2025, 14:30 Uhr
farAutor