Emre Turan tippt den 17. Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den letzten Spieltag im Jahr 2025 tippt Türkspor Innenverteidiger Emre Turan

1. FC Wilmersdorf - SSC Südwest 1947 Wilmersdorf klarer Favorit ⚽ mein Tipp: 3:0

Füchse Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Spiel auf Augenhöhe - am Ende ein Unentschieden ⚽ mein Tipp: 1:1

TSV Rudow Berlin - Berlin Türkspor Redaktion tippt für Emre Turan ⚽ mein Tipp: 2:2

SC Charlottenburg - VfB Fortuna Biesdorf

SCC spielt eine gute Saison

⚽ mein Tipp: 2:0

SFC Stern 1900 - VSG Altglienicke II

Ein enges Spiel

⚽ mein Tipp: 2:1

SV Empor Berlin - Berliner SC

Beide zuletzt gewonnen - Heimvorteil Empor

⚽ mein Tipp: 3:2

FSV Spandauer Kickers - SC Staaken

Staaken gut drauf

⚽ mein Tipp: 2:2

TSV Mariendorf 1897 - Frohnauer SC 1946

Ausgeglichenes Spiel mit besserem Ende für Frohnau

⚽ mein Tipp: 1:2

Polar Pinguin Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

Beide müssen punkten

⚽ mein Tipp: 3:1

Wer ist Emre Turan?

