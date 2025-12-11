Emre Turan tippt den 17. Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den letzten Spieltag im Jahr 2025 tippt Türkspor Innenverteidiger Emre Turan
1. FC Wilmersdorf - SSC Südwest 1947
Wilmersdorf klarer Favorit
⚽ mein Tipp: 3:0
TSV Rudow Berlin - Berlin Türkspor
Redaktion tippt für Emre Turan
⚽ mein Tipp: 2:2
Füchse Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Spiel auf Augenhöhe - am Ende ein Unentschieden
⚽ mein Tipp: 1:1
SC Charlottenburg - VfB Fortuna Biesdorf
SCC spielt eine gute Saison
⚽ mein Tipp: 2:0
SFC Stern 1900 - VSG Altglienicke II
Ein enges Spiel
⚽ mein Tipp: 2:1
SV Empor Berlin - Berliner SC
Beide zuletzt gewonnen - Heimvorteil Empor
⚽ mein Tipp: 3:2
FSV Spandauer Kickers - SC Staaken
Staaken gut drauf
⚽ mein Tipp: 2:2
TSV Mariendorf 1897 - Frohnauer SC 1946
Ausgeglichenes Spiel mit besserem Ende für Frohnau
⚽ mein Tipp: 1:2
Polar Pinguin Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
Beide müssen punkten
⚽ mein Tipp: 3:1
