Emre Öztatar feiert Comeback und trifft

In einem Testspiel gegen den Kreisligisten Spvg Fürstenau siegte der OSC nach einem 0:1- Pausenstand am Ende verdient durch Tore von Tim Stein (2) Mitch Evangelisti, Alex Gerard Yai, Fritjof Fuß, Emre Öztatar mit 6:2 Toren. Max Debus hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht und Max Baumtrog gelang kurz vor dem Schlusspfiff in einem sehenswerte Testspiel eine Ergebniskosmetik. Emre Öztatar feierte nach über viermonatiger Verletzungspause ein sehenswertes Comeback und krönte seine starke Leistung mit dem Treffer zum 6:1 in der 82. Spielminute.