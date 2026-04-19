Emre Böyükata bleibt weitere zwei Jahre ein Löwe

Emre Böyükata und die Löwen verlängern bis 2028. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.) – Foto: Hessen Kassel

„Wir freuen uns, Emre auch in den kommenden zwei Jahren beim KSV unter Vertrag zu nehmen. Er steht exemplarisch für den Weg, den wir als Verein gehen wollen: junge, hungrige Spieler entwickeln, ihnen Vertrauen schenken und gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung Herrenfußball machen“, sagt der Sportdirektor des KSV Tobias Damm.

Böyükata hat die sportlich Verantwortlichen der Löwen überzeugt: „In den vergangenen Monaten hat er seine enorme fußballerische Qualität unter Beweis gestellt. Trotz seines jungen Alters übernimmt er bereits Verantwortung auf dem Platz, bringt auf seiner Position ein starkes 1 gegen 1 mit und passt charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft“, führt Damm fort.