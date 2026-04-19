Emre Böyükata bleibt weitere zwei Jahre ein Löwe

Der 21-jährige Offensivspieler Emre Böyükata und die Löwen verlängern den Vertrag bis zum 30.6.2028.
„Wir freuen uns, Emre auch in den kommenden zwei Jahren beim KSV unter Vertrag zu nehmen. Er steht exemplarisch für den Weg, den wir als Verein gehen wollen: junge, hungrige Spieler entwickeln, ihnen Vertrauen schenken und gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung Herrenfußball machen“, sagt der Sportdirektor des KSV Tobias Damm.
Böyükata hat die sportlich Verantwortlichen der Löwen überzeugt: „In den vergangenen Monaten hat er seine enorme fußballerische Qualität unter Beweis gestellt. Trotz seines jungen Alters übernimmt er bereits Verantwortung auf dem Platz, bringt auf seiner Position ein starkes 1 gegen 1 mit und passt charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft“, führt Damm fort.
Die Vertragsverlängerung ist ein starkes Signal des Vereins: „Sie zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere Top-Talente an uns zu binden und gemeinsam ambitionierte Ziele zu verfolgen. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir mit ihm erfolgreiche Jahre vor uns haben. Darüber hinaus haben wir frühzeitig Klarheit geschaffen, denn Emre hatte auch andere Angebote vorliegen. Wir sind absolut davon überzeugt, dass sein Entwicklungspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist“, so Damm abschließend.
Der am 18.4.2005 in Kassel geborene Stürmer durchlief die Jugendstationen des KSV und debütierte in der Saison 2024/25 in der Regionalliga Südwest.