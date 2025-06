Empor(D2): Stark gegen Ältere: Mit Biss und Teamgeist auf Treppchen

Wir blicken auf eine erfolgreiche Saison in der Kreisliga zurück. Nach Platz 3 zur Winterpause konnten wir diesen auch am Saisonende behaupten – in der Rückrundentabelle belegten wir sogar Rang zwei. Mit klaren Siegen gegen Bad Berka (8:0), Klettbach (5:0) und Gaberndorf (4:0) sowie einem engagierten Auftritt gegen den späteren Vizemeister Isseroda (2:4) zeigten wir eine tolle Entwicklung. Gegen den Kreismeister Ettersberg erkämpften wir ein starkes 1:1 – das allerdings per Sportgerichtsentscheid im Nachgang mit 0:2 gewertet wurde.

Auch beim Empor-Cup (4. Platz) und den KFA-Hallenmeisterschaften waren wir aktiv und konnten wichtige Erfahrungen sammeln.