Empor Weimar: Zweiter Härtetest gegen Union Erfurt

Zweites Vorbereitungsspiel gegen FC Union Erfurt Nach dem torreichen Auftakt gegen die Sportfreunde Marbach (5:4) steht für unsere erste Mannschaft am Samstag das zweite Testspiel an – erneut gegen ein Team aus der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda. Gegner ist diesmal der FC Union Erfurt, der die vergangene Saison auf einem starken dritten Platz abschloss. Die Gäste konnten in ihren bisherigen Testspielen überzeugen: Gegen die Landesklassen-Teams Eintracht Sondershausen und TSV Bad Tennstedt erreichten sie jeweils ein 2:2-Unentschieden, zuletzt folgte ein spektakuläres 4:4 gegen Lok Gotha. Wir selbst haben im ersten Test gegen Marbach gezeigt, was bereits gut funktioniert – und was noch verbessert werden muss. In den kommenden Wochen wollen wir weiter an unserer Form arbeiten und die Abläufe festigen.