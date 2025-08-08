 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht
Empor Weimar: Zweite Männer messen sich zum Abschluss mit Legefeld

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
15:00

Die zweite Männer will im letzten Vorbereitungsspiel noch einmal alles raushauen. Jeder bekommt die Chance, seine Ambitionen auf einen Stammplatz zu zeigen. Mit SV Einheit Legefeld wartet ein Gegner, der eine Klasse höher spielt und in der vergangenen Saison souverän den Klassenerhalt geschafft hat – eine echte Bewährungsprobe für die Empor-Reserve.

Das Spiel findet um 15 Uhr in Töbsdorf statt und wird von Marko Ruhlig aus Apolda geleitet.

