Empor Weimar: Zweite Männer messen sich zum Abschluss mit Legefeld

Die zweite Männer will im letzten Vorbereitungsspiel noch einmal alles raushauen. Jeder bekommt die Chance, seine Ambitionen auf einen Stammplatz zu zeigen. Mit SV Einheit Legefeld wartet ein Gegner, der eine Klasse höher spielt und in der vergangenen Saison souverän den Klassenerhalt geschafft hat – eine echte Bewährungsprobe für die Empor-Reserve.