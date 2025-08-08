Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
– Foto: FC Empor Weimar 06
Empor Weimar: Zweite Männer messen sich zum Abschluss mit Legefeld
Die zweite Männer will im letzten Vorbereitungsspiel noch einmal alles raushauen. Jeder bekommt die Chance, seine Ambitionen auf einen Stammplatz zu zeigen. Mit SV Einheit Legefeld wartet ein Gegner, der eine Klasse höher spielt und in der vergangenen Saison souverän den Klassenerhalt geschafft hat – eine echte Bewährungsprobe für die Empor-Reserve.
Das Spiel findet um 15 Uhr in Töbsdorf statt und wird von Marko Ruhlig aus Apolda geleitet.