Empor Weimar zu Gast bei Borntal Erfurt 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Aufgrund von Krankheit, Verletzungen und Urlaub waren wir personell unterbesetzt und konnten nur mit zwölf Mann die Reise nach Erfurt antreten. Die Landesklasse-Mannschaft aus Erfurt setzte uns von Beginn an stark unter Druck und ging bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. In der 8. Minute gelang uns der Ausgleich: Eine abgerutschte Flanke von Dennis Hönninger fiel direkt ins Tor – 1:1. Kurz vor der Pause ging Borntal nach einer Ecke erneut in Führung (2:1).

In der 65. Minute konnten wir noch einmal ausgleichen. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld kombinierten wir uns stark nach vorne. Kai Spann passte scharf vor das Tor, wo Moritz Trillhoff nur noch einschieben musste – 2:2. Doch Borntal antwortete schnell und stellte in der 72. Minute auf 3:2. In der 82. Minute erhöhten die Gastgeber schließlich auf 4:2. Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft große Moral und kämpfte bis zum Schluss.

Das Trainerteam Zapfe/Dummer zeigte sich zufrieden mit dem Einsatz, der taktischen Umsetzung und dem Zusammenspiel der Mannschaft.