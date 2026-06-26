Empor Weimar : Wir verabschieden uns von…

Nils „Nilo“ Herrmann verlässt unseren Verein und schließt sich Grün-Weiß Blankenhain an. Nach 15 Jahren im Trikot unseres Vereins endet eine beeindruckende gemeinsame Reise. Von den G-Junioren über alle Jugendmannschaften bis hin zur 1. Männermannschaft hat Nilo unsere Vereinsfarben mit Stolz getragen.
📊 Seine Bilanz: • 303 Spiele • 190 Tore • 56 Vorlagen • 145 Siege Dazu unzählige Erinnerungen, besondere Momente und jede Menge Einsatz auf und neben dem Platz. Spieler kommen und gehen – aber manche hinterlassen Spuren, die bleiben. Nilo gehört definitiv dazu.
Sein Wechsel schmerzt, denn mit ihm verlieren wir nicht nur einen starken Fußballer, sondern auch einen echten Vereinsmenschen. Lieber Nilo, wir danken dir für 15 Jahre Leidenschaft, Treue und Einsatz. Für deinen neuen Weg bei Grün-Weiß Blankenhain wünschen wir dir sportlich und persönlich nur das Beste. Mach’s gut, Nilo – du wirst immer ein Teil unserer Vereinsfamilie bleiben. 💙💛⚽