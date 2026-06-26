Empor Weimar : Wir verabschieden uns von…

Nils „Nilo“ Herrmann verlässt unseren Verein und schließt sich Grün-Weiß Blankenhain an. Nach 15 Jahren im Trikot unseres Vereins endet eine beeindruckende gemeinsame Reise. Von den G-Junioren über alle Jugendmannschaften bis hin zur 1. Männermannschaft hat Nilo unsere Vereinsfarben mit Stolz getragen.

📊 Seine Bilanz: • 303 Spiele • 190 Tore • 56 Vorlagen • 145 Siege Dazu unzählige Erinnerungen, besondere Momente und jede Menge Einsatz auf und neben dem Platz. Spieler kommen und gehen – aber manche hinterlassen Spuren, die bleiben. Nilo gehört definitiv dazu.