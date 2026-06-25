Empor Weimar : Wir verabschieden uns von…

– Foto: FC Empor Weimar 06

Mit Max Hertel verabschieden wir nicht nur einen wichtigen Spieler unserer 1. Männermannschaft, sondern auch einen engagierten Trainer und langjährigen Wegbegleiter unseres Vereins. Max durchlief zunächst die Nachwuchsmannschaften unseres Vereins, ehe er in der Saison 2018/19 ein Auslandsjahr in der Ukraine verbrachte. Anschließend spielte er 2019/20 für den FC Carl Zeiss Jena. Von 2020 bis 2024 war er bei der BSG Chemie Leipzig aktiv. Zur Rückrunde der Saison 2023/24 kehrte Max zunächst mit einem Zweitspielrecht nach Weimar zurück. Seit der Saison 2024/25 gehörte er dann wieder fest zum Kader des FC Empor Weimar 06. In den vergangenen Jahren war Max zudem als Nachwuchstrainer tätig und begleitete zahlreiche junge Spieler auf ihrem sportlichen Weg. Auf dem Platz war er ein echter Unterschiedsspieler und Leistungsträger unserer 1. Mannschaft.

Seine Bilanz spricht für sich: ⚽ 174 Spiele ⚽ 92 Tore 🅰️ 20 Vorlagen 🏆 88 Siege Ein echter Tor-Gigant, dessen Qualitäten auf und neben dem Platz uns fehlen werden. Zur neuen Saison wechselt Max zurück zur BSG Chemie Leipzig und übernimmt dort die Position des A-Junioren-Trainers. Lieber Max, wir bedanken uns für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deine Verbundenheit zu unserem Verein.