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Empor Weimar : Wir verabschieden uns von…
Mit dem gesicherten Klassenerhalt endet beim FC Empor Weimar 06 für sechs Spieler ein gemeinsamer Weg. Bereits beim letzten Heimspiel wurden die Akteure offiziell verabschiedet.
Nach drei Jahren mit Zweitspielrecht heißt es für uns erneut Abschied nehmen. Niklas Winter war während seines Studiums drei Jahre lang für unseren Verein im Einsatz. In dieser Zeit absolvierte er 38 Spiele für unsere 1. Mannschaft, erzielte 3 Tore und steuerte 3 Vorlagen bei. Nun geht seine Reise weiter, weshalb er unseren Verein wieder verlassen wird. Lieber Niklas, wir bedanken uns für deinen Einsatz, deine Unterstützung und die gemeinsame Zeit. Für deinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg wünschen wir dir nur das Beste, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.
Danke für alles und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg! 💙💛⚽🍀