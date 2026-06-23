Empor Weimar : Wir verabschieden uns von…

Martin Gagelmann beendet seine aktive Karriere

Nach 77 Spielen für unseren Verein muss Martin Gagelmann💙💛 seine aktive Karriere als Spieler aus gesundheitlichen Gründen leider beenden. Seit seinem Wechsel zu unserem Verein im Jahr 2021 war Martin ein verlässlicher Bestandteil unserer Defensive. Als Verteidiger überzeugte er nicht nur durch seinen Einsatzwillen und seine Leidenschaft, sondern auch durch seine mannschaftsdienliche Spielweise. In 77 Einsätzen erzielte er 5 Tore und bereitete 4 weitere Treffer vor. Wir bedauern sehr, dass Martin seine Fußballschuhe nun aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen muss. Gleichzeitig sind wir dankbar für die gemeinsame Zeit und die vielen Momente, die wir mit ihm erleben durften. Wir hoffen sehr, dass Martin unserem Verein auch in Zukunft erhalten bleibt und weiterhin Teil unserer Vereinsfamilie sein wird.