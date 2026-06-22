Empor Weimar: Wir verabschieden uns von…

– Foto: FC Empor Weimar 06

💙💛Danke, Rudi! 💙💛 Seit 2018 gehört Florian „Rudi“ Rudat zum festen Bestandteil unserer 1. Männermannschaft. In 8 Jahren hat er mit seiner Leidenschaft, seinem Einsatz und seinem Torriecher viele Spuren hinterlassen. Seine Bilanz spricht für sich: 180 Spiele, 71 Tore und 26 Vorlagen für unsere Erste. Dazu kommen 103 Siege und unzählige Momente, an die wir uns gerne erinnern werden.

Nun verabschiedet sich Rudi aus der 1. Mannschaft. Ganz weg ist er zum Glück aber nicht: Künftig wird er seine Fußballschuhe für unsere 2. und 3. Mannschaft schnüren und dort seine Erfahrung, seinen Teamgeist und seine Qualität einbringen. Lieber Rudi, danke für deinen Einsatz, deine Treue und die vielen Jahre in unserer Ersten. Wir freuen uns, dich weiterhin auf dem Platz zu sehen und wünschen dir für die kommende Zeit in unseren weiteren Mannschaften viel Erfolg, vor allem aber jede Menge Spaß am Fußball! Danke für alles, Rudi! 💙💛⚽👏