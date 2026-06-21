Empor Weimar : Wir verabschieden uns von…

– Foto: FC Empor Weimar 06

💙💛Alexander „Mucki“ Mikuta💙💛 Seit 2015 ist Mucki eine feste Größe unserer 1. Männermannschaft. Als kompromissloser Innenverteidiger, Führungsspieler und Mannschaftskapitän hat er über Jahre Verantwortung übernommen und unserer Defensive Stabilität verliehen. Beeindruckende 283 Spiele für die 1. Männer, 147 Siege, 4 Tore, 6 Vorlagen und ganze 62 Gelbe Karten sprechen für seinen Einsatzwillen und seine Leidenschaft auf dem Platz. Dabei blieb er seinem Team stets treu und war für Mitspieler, Trainer und Fans ein verlässlicher Anker.

Nun verabschiedet sich Mucki aus der 1. Mannschaft. Ganz aufhören kommt für ihn aber nicht infrage: Künftig wird er die 2. und 3. Mannschaft mit seiner Erfahrung, seinem Ehrgeiz und seiner Leidenschaft unterstützen. Lieber Mucki, danke für über zehn Jahre Einsatz, Loyalität und unzählige Spiele im Trikot der Ersten. Für deine neuen Aufgaben in der Zweiten und Dritten wünschen wir dir weiterhin viel Spaß, Gesundheit und natürlich viele weitere erfolgreiche Fußballmomente! Danke, Mucki! ⚽👏