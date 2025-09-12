„Empor Weimar will den nächsten Dreier!“ 💛💙

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Samstag um 15:00 Uhr empfängt unsere Erste im Wimaria-Stadion die SG Wachsenburg Haarhausen. Die Gäste reisen zwar als leichter Favorit an – doch Empor hat bereits im Pokal letzte Saison gezeigt, dass man Haarhausen schlagen kann. 💪⚽ Nach dem wilden Drama am Mittwoch in Schöndorf geht unser Team mit breiter Brust ins Spiel. Wir wollen von Beginn an aktiv mitspielen und die drei Punkte in Weimar behalten! 🔥