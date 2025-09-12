„Empor Weimar will den nächsten Dreier!“ 💛💙

Am Samstag um 15:00 Uhr empfängt unsere Erste im Wimaria-Stadion die SG Wachsenburg Haarhausen. Die Gäste reisen zwar als leichter Favorit an – doch Empor hat bereits im Pokal letzte Saison gezeigt, dass man Haarhausen schlagen kann. 💪⚽ Nach dem wilden Drama am Mittwoch in Schöndorf geht unser Team mit breiter Brust ins Spiel. Wir wollen von Beginn an aktiv mitspielen und die drei Punkte in Weimar behalten! 🔥