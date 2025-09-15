Empor Weimar: Unterschieden wäre verdient gewesen 💙💛

Nach einer intensiven Woche mit einem zusätzlichen Mittwochsspiel trafen beide Mannschaften am Samstag bei bestem Fußballwetter aufeinander. In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams zunächst ab. Dann der Schock für Empor: Nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr geht Haarhausen überraschend mit 0:1 in Führung – quasi aus dem Nichts. Der Treffer verunsichert Empor, und Haarhausen nutzt den Moment eiskalt aus und legt schnell zum 0:2 nach. Doch Empor zeigt Moral, kämpft sich ins Spiel zurück und übernimmt zunehmend die Kontrolle. Mit viel Einsatz und Spielanteilen gelingt es, durch Doppel-Torschütze Max Hertel den Rückstand auszugleichen. Zur Pause steht es 2:2.

Nach dem Seitenwechsel merkt man beiden Teams die kräftezehrende Woche deutlich an. Das Tempo lässt nach, doch Empor bleibt spielbestimmend. Bis zur 77. Minute: Im Strafraum wird Martin aus kurzer Distanz an die Hand geschossen – der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Haarhausen verwandelt sicher zum 2:3. Die Schlussphase wird hitzig. Empor drängt auf den Ausgleich, kommt mehrfach gefährlich vors Tor. Auch Haarhausen hat in der eigenen Box zwei strittige Handspielsituationen zu überstehen – einmal zuvor Abseits, einmal bleibt die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Am Ende bleibt es beim knappen 2:3. Empor geht trotz starker Moral und guter Leistung leer aus – ein Unentschieden wäre an diesem Tag sicherlich verdient gewesen.

