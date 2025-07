Empor Weimar Ü50: Regionalmeisterschaft

Ü50 Regionalmeisterschaft Einen starken 6. Platz holte sich unsere Ü50 Spielgemeinschaft am vergangen Wochenende bei den Regionalmeisterschaften in Bernburg. In seiner Gruppe hatte man in den ersten beiden Spielen gegen Viktoria Berlin (0:3) und dem späteren Sieger aus Bernburg (0:2) keine Chance. Im letzten Spiel konnte man sich aber gegen Stahl Thale 3:2 durchsetzen und sich das Spiel um Platz 5 verdienen. Im 9 Meterschießen musste man sich hier leider Stahl Riesa mit 3:4 geschlagen geben. Am Ende eine tolle Erfahrung für unsere SG. Wir sind stolz auf euch. Ein großes Dankschön geht auch an das Autohaus Schinner für die Bereitstellung des Busses.

💙💛 Weimar. Fussball. Leidenschaft